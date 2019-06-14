Российская Национальная ассоциация горных инженеров вышла на международный уровень

Posted 14 июня 2019, 13:17
Published 14 июня 2019, 13:17
Modified 20 октября 2022, 03:32
Updated 20 октября 2022, 03:32
Таким образом, российское сообщество горняков сможет аккредитовать специалистов, которые претендуют на звания «Профессиональный инженер» и «Привилегированный инженер». Соглашение подразумевает предоставление российской стороне права использовать лицензию IOM3 для того, чтобы сертифицировать работников перерабатывающих и добывающих компаний. Британская сторона будет выдавать документ после того, как кандидат пройдет все необходимые оценочные мероприятия,
Исполняющий директор IOM3 подчеркнул, что сегодняшний день характеризуется множеством серьёзных вызовов. Речь идёт о климатических демографических и сырьевых проблемах, решение которых сильно зависит от того, насколько квалифицированные горные инженеры будут на них отвечать.
Система, о которой идёт речь, принята европейским союзом и позволит отечественным горнякам поднять свой статус на международном уровне. Этот документ имеет силу во всех странах мира.
Разработкой самой системы займется британский институт. Её оснастят набором минимальных критериев и требований, а также системой оценки инженеров.
Глава горного университета сообщил, что система будет подразумевать дополнительную подготовку по программе «Профессиональные стандарты» после основного обучения и практики по специальности. Если он успешно проходит обучение и сдает экзамен, то его вносят в международный реестр.
Кроме повышения личного статуса специалиста, это будет позитивно отражаться на репутации и уровне всей компании, в которой он работает. Эта сторона деятельности добывающих и перерабатывающих предприятий будет учитываться также и при оценке стоимости их активов.