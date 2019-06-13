Рекорд по одновременной игре в шахматы поставили в Тюмени

Шахматный турнир состоялся на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова. Сеанс одновременной игры провели 400 шахматистов на 200 досках.
В турнире приняли участие несколько сотен курсантов ТВВИКУ, представляющих 30 иностранных государств и около 50 регионов России, а также 200 воспитанников детско-юношеских центров, спортивных школ и шахматных клубов и ветеранов данного вида спорта.
Сеанс одновременной игры на двадцати досках в рамках турнира провели мастер ФИДЕ Даниил Юффа и международный гроссмейстер Евгений Прокопчук.
По словам главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко, шахматный турнир, прошедший в Тюмени, был уникален тем, что в нем приняли участие более 400 шахматистов разного уровня.