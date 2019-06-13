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Мигранта с поддельными паспортом и правами задержали в Увате

13 июня 2019, 05:06
Фото: pixabay.com
На стационарном посту ДПС сотрудники ГИБДД в Увате задержали 42-летнего мигранта, у которого оказались поддельные права и паспорт.
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Тюмень

В УМВД Тюменской области пояснили, что в ходе рядовой проверки был остановлен для проверки документов водитель автомобиля Toyota. Предоставленные им паспорт и водительское удостоверение сразу вызвали сомнение у полицейских.

Документы отправили на экспертизу, которая вскоре подтвердила, что паспорт и водительское удостоверение изготовлены кустарным методом и действительно являются поддельными.

По словам самого задержанного, он по объявлению купил документы, оформленные на чужое имя. Он также рассказал, что сделал это, чтобы не лишиться работы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.

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#Новости#Подделка документов#Уват#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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