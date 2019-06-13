Мигранта с поддельными паспортом и правами задержали в Увате

В УМВД Тюменской области пояснили, что в ходе рядовой проверки был остановлен для проверки документов водитель автомобиля Toyota. Предоставленные им паспорт и водительское удостоверение сразу вызвали сомнение у полицейских.
Документы отправили на экспертизу, которая вскоре подтвердила, что паспорт и водительское удостоверение изготовлены кустарным методом и действительно являются поддельными.
По словам самого задержанного, он по объявлению купил документы, оформленные на чужое имя. Он также рассказал, что сделал это, чтобы не лишиться работы.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.