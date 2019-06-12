Почему таксисты часто попадают в аварии?

Вот лишь несколько примеров. 26-е февраля 2019-го года. Тобольский Тракт — Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и врезался в Daewoo Matiz, в котором пострадали двое детей и водитель. Тот же день. На улице Республики, недалеко от гостиницы «Восток» — Лада Гранта решила развернуться из среднего ряда через двойную сплошную и не заметила автомобиль Toyota Rav-4.
К счастью, такие крупные происшествия происходят не так часто, однако мелкие ДТП с участием таксистов — крайне пугающая тенденция. Настолько пугающая, что ГИБДД в марте этого года провела рейд среди такси на улицах Тюмени. Но это только профилактическая мера. Ведь машины целые, водители трезвые и придраться особо не к чему.
Свой комментарий по этому поводу дал инспектор по особым поручениям отдела пропаганды ГИБДД Евгений Шикунов: «Мы не ведём отдельную статистку ДТП с участием таксистов, но мы подняли архивы за последние пять месяцев и вручную посчитали подходящие случаи, так по вине таксистов было зафиксировано 57 ДТП, в которых пострадало 74 человека. Если брать нарушения, зафиксированные за таксистами, то тут бесспорные лидеры — превышение скорости и неправильное расположение автомобиля на проезжей части».
Один из действующих сотрудников такси, который получает заказы с помощью известного сервиса, имеет своё мнение по этому вопросу.
«Многие идут в такси за быстрыми деньгами, потому что в сервисе работает всё по принципу "Как работал, так и заработал". Вот и бьются. Кто-то гоняет, а кто-то пашет до одури. Если не терять голову, то всё будет хорошо. Большинство водителей очень настороженно относится к машинам такси, потому что репутация уже сформировалась. А пассажиры в основном спокойно относятся. Если б боялись, то не вызывали бы», – сказал наш собеседник.
Выходит, в погоне за деньгами таксисты часто идут на рискованные манёвры, чтобы как можно раньше завершить заказ и приступить к новому. Стоит также отметить, что некоторые водители сидят сутками за рулём, и это очень плохо сказывается на их реакции, но пока законодательно время нахождения за рулём таксистов, как, например, водителей фур и автобусов, не регламентируется.