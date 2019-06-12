Почему таксисты часто попадают в аварии?

«Многие идут в такси за быстрыми деньгами, потому что в сервисе работает всё по принципу "Как работал, так и заработал". Вот и бьются. Кто-то гоняет, а кто-то пашет до одури. Если не терять голову, то всё будет хорошо. Большинство водителей очень настороженно относится к машинам такси, потому что репутация уже сформировалась. А пассажиры в основном спокойно относятся. Если б боялись, то не вызывали бы», – сказал наш собеседник.