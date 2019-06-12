Аэропорты России нуждаются в новых правилах развития отрасли

В России есть аэропорты разного уровня. Это и столичные — где, как говорит директор по маркетингу аэропорта Домодедово Марина Букалова, маржинальность базируется на уровне 30-40%, за исключением топлива. И такие, как «Рощино», который, по словам его коммерческого директора Михаила Русакова, в этом году перевезет 2 млн пассажиров.
А есть и совершенно маленькие частные аэродромы, как, например, в Югре — «Боровая». Как правило, в России такие площадки держатся на дотациях своих собственников и инвесторов.
«К сожалению, у нас очень серьёзно сеть сократилась за последние 25-26 лет. В три раза снизилось количество населённых пунктов, которые имеют авиационную связь».Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
Что же в целом по отрасли?
Аэропортовый рынок России в 2018 г. превысил 150 миллиардов рублей. Это стоимость обслуживания почти 207 млн пассажиров и обработка 1,2 млн тонн грузов. За три года объёмы воздушных перевозок в России увеличились на треть. Лидером ожидаемо выступает столичный регион.
Московский аэропорт Домодедово — второй на российском рынке по ключевым показателям: пассажиропотоку и выручке. В 2018 году трафик аэропорта снизился на 1 млн пассажиров. Несколько авиакомпаний ушли с рынка, а несколько перешли к конкурентам. В то же время в Домодедово пришли 5 зарубежных авиакомпаний, а базовые перевозчики увеличили частоту рейсов. В результате выручка аэропорта увеличилась на 6% — почти до 43 млрд рублей. В текущем году воздушная гавань ожидает сохранения объема перевозок.
Для повышения конкуренции и качества наземного обслуживания Домодедово одним из первых в России допустил к обслуживанию самолётов независимых сервисных операторов.
«Нам важно получить авиакомпанию и пассажира в наш аэропорт. Если по каким-то причинам авиакомпанию не устраивает конкретно наша услуга хэндлинга по ценовым или по каким-то иным причинам, то у неё должен быть выбор. Мы не должны загонять её в систему «Либо здесь покупай, либо не летай к нам».Марина Букалова, директор по маркетингу аэропорта Домодедово
В Тюменском «Рощино» также нацелены на привлечение авиаперевозчиков и увеличение количества пассажиров. По состоянию на сегодняшний день из аэропорта «Рощино» выполняют регулярные рейсы 18 авиакомпаний, к ним недавно присоединились еще два перевозчика, это «Азимут» и «Ангара».
«Аэропорт Рощино стремится к развитию маршрутной сети и привлечению новых авиаперевозчиков. Ведутся переговоры с российскими и зарубежными авиакомпаниями по увеличению частоты полетов на существующих направлениях и открытию новых маршрутов».Михаил Русаков, коммерческий директор «Рощино»
Вывести терминал в плюс возможно только с миллионным пассажиром. В России таких аэропортов около 30. И «Рощино» в их числе.
По итогам 2018 года пассажиропоток аэропорта Рощино составил 1,99 млн. человек, прирост 8,4% по отношению к 2017 году. На конец 2019 года ожидается пассажиропоток 2,1 млн. человек. (прирост около 8%).
Для реализации стратегии развития у аэропорта в планах строительство нового гостиничного комплекса на территории аэропорта, расширения пассажирского терминала до 44 тыс. кв. м., строительство нового цеха бортового питания аэропорта «Рощино».
При этом аэропорт «Рощино» является одним из хабов, связывающих северные территории региона с другими частями страны. Маршрутная сеть аэропорта «Рощино» составляет более 50 внутренних и международных направлений.
Есть еще один насущный вопрос, связанный с развитием авиаперевозок — это частная авиация.
В Ханты-Мансийском АО рядом Сургутом вот уже несколько лет действует частный аэродром «Боровая», здесь на деньги частных инвесторов с нуля была построена воздушно-взлетная полоса и инфраструктура аэродрома. На нем базируется авиаклуб «Сургутавиа» и женская пилотажная группа «Барсы».
Капитан пилотажной группы Иван Барсов отметил, что аэродром был построен на деньги отца, и только от его инициативы зависит дальнейшая судьба аэродрома.
«Он построил аэродром и вкладывает свои средства для дальнейшего его развития. Никакой поддержки со стороны государства нет. Выживаем как можем».
Эксперты отмечают — чтобы сводить концы с концами, такому аэродрому, как «Боровая», нужно обслуживать не менее 30 бортов. Из 300 аэродромов малой авиации в России половина терпит убытки. Повысить обороты этой части авиаотрасли могло бы разрешение пилотам-частникам выполнять авиаработы: возить пассажиров, доставлять грузы, заниматься аэрофотосъёмкой или обработкой угодий. Запрет на коммерческую деятельность мешает притоку денег на мелкие посадочные площадки. При этом у государства в бюджете нет средств даже на поддержание основной аэродромной сети. По оценкам экспертов, на эти нужды ежегодно необходимо тратить около 70 миллиардов рублей.
«В 2018 г. было вложено 18 млрд рублей на развитие наземной инфраструктуры, строительство новых аэропортов, развитие авиации. Здесь предстоит серьёзная работа. В первую очередь, это строительство новых аэропортов. России сейчас необходимо не менее 150-200 аэропортов — чтобы более-менее нормально наладить авиационное сообщение».Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
200 новых аэропортов — это фактически удвоение существующих сегодня в России взлётно-посадочных полос. В одиночку с этой задачей не справятся ни государство, ни бизнес. Участники рынка выступают за принятие отраслевого закона. Документ не только установит правила игры на лётном поле, но и создаст механизмы для привлечения в аэропорты частных инвесторов.