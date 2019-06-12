Аэропорты России нуждаются в новых правилах развития отрасли

Московский аэропорт Домодедово — второй на российском рынке по ключевым показателям: пассажиропотоку и выручке. В 2018 году трафик аэропорта снизился на 1 млн пассажиров. Несколько авиакомпаний ушли с рынка, а несколько перешли к конкурентам. В то же время в Домодедово пришли 5 зарубежных авиакомпаний, а базовые перевозчики увеличили частоту рейсов. В результате выручка аэропорта увеличилась на 6% — почти до 43 млрд рублей. В текущем году воздушная гавань ожидает сохранения объема перевозок.