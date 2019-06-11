nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени обнаружен труп мужчины в машине около ДК «Торфяник»

11 июня 2019, 11:15
Фото: pixabay.com
В областной столице 10 июня около 16:28 обнаружили тело мужчины. ЧП произошло около ДК «Торфяник».
Сюжет
Тюмень

Местные жители отметили, что в одной из машин находится человек, который долгое время не двигается. На место инцидента вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников правопорядка.

В тюменском УМВД пояснили, что прибывшие на вызов полицейские обнаружили труп. Оперативники пытаются установить обстоятельства смерти человека.

Ранее, 7 июня в городе был объявлен в розыск 56-летний подозреваемый в убийстве своего компаньона. Следователи полагают, что Артур Александрович пришел в офис к своему знакомому около 16:00. Далее между ними возникла ссора и злоумышленник выстрелил в него из ружья. Тюменец 1972 года рождения скончался до приезда бригады скорой помощи. Поиск подозреваемого ведут следователи СКР Тюменской области.

Материалы по теме
В Тюмени разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве из-за конфликта в офисе
#Новости#Труп#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25