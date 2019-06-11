В Тюмени обнаружен труп мужчины в машине около ДК «Торфяник»

Ранее, 7 июня в городе был объявлен в розыск 56-летний подозреваемый в убийстве своего компаньона. Следователи полагают, что Артур Александрович пришел в офис к своему знакомому около 16:00. Далее между ними возникла ссора и злоумышленник выстрелил в него из ружья. Тюменец 1972 года рождения скончался до приезда бригады скорой помощи. Поиск подозреваемого ведут следователи СКР Тюменской области.