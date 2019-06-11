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Тюменец может угодить в тюрьму за кражу колготок и 56 плиток шоколада

11 июня 2019, 07:57
Фото: pixabay.com
В Тюмени завели уголовное дело на 45-летнего местного жителя за кражу. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального УМВД, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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Тюмень

Инцидент произошел накануне. Полицейским позвонил руководитель ТЦ. Он сообщил, что неизвестный украл товар со стеллажа и скрылся. Стражи правопорядка выехали на место, где произошло преступление. Там они изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Подозреваемого задержали по горячим следам и доставили в отдел.

Оказалось, что ранее судимый тюменец похитил женские колготки и 56 плиток шоколада. Все это он уложил в пакет и скрылся. Полицейские у него это изъяли. Сумма ущерба могла составить около 3,5 тысяч рублей.

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#Новости#Кража#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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