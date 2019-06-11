Тюменец может угодить в тюрьму за кражу колготок и 56 плиток шоколада

Инцидент произошел накануне. Полицейским позвонил руководитель ТЦ. Он сообщил, что неизвестный украл товар со стеллажа и скрылся. Стражи правопорядка выехали на место, где произошло преступление. Там они изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Подозреваемого задержали по горячим следам и доставили в отдел.