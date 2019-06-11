Никогда не ездил на дорогостоящем авто: тюменец угнал машину у пенсионера

Из материалов уголовного дела следует, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения заметил припаркованный автомобиль Mazda CХ 7, владелец которого, отойдя на несколько минут, оставил ключи в заведенной машине.
Злоумышленник сел в автомобиль и попытался скрыться, однако его задержали подоспевшие сотрудники полиции. По словам фигуранта, он никогда не ездил на дорогостоящем авто и решил исполнить свою мечту.
Тюменцу, который исполнил свою мечту угнав чужую машину, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.