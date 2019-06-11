Главврач тюменского онкоцентра, где задерживали зарплату, заработал 4,3 млн рублей

На днях сотрудники «Медицинского города» написали письма в разные инстанции с жалобой на главного врача. Как сообщили «Нашему городу» на условиях анонимности работники больницы, им угрожают увольнением.
Обращение об угрозах увольнения сотрудники передали в Следственный комитет и прокуратуру Тюменской области.
Угрозы об увольнении начались после того, как ряд сотрудников выразил свое несогласие с результатами проверки из-за нарушений выплаты зарплаты.
В жалобе на действия Андрея Кудрякова говорится, что некоторым сотрудникам осенью 2018 года из-за отсутствия средств на счете учреждения задержали зарплату. После проведения служебного расследования весной 2019 года главный бухгалтер получила дисциплинарное взыскание, с которым не согласилась.
Между тем заработная плата главврача в 2018 году составила 4,3 млн рублей, и еще 1,5 млн было получено от продажи имущества. Больше него из главных врачей заработала лишь руководитель Перинатального центра Ирина Кукарская (5,5 млн рублей).
Андрей Кудряков владеет квартирой площадью 145,7 кв. метров, автомобилем Infiniti QX 80, снегоболотоходом Polaris Rang и снегоходом Bombardier lynx.
Доходы супруги значительно скромнее. За прошлый год она заработала 1,47 млн рублей. В собственности у нее небольшая квартира — 61,5 кв. метра, машиноместо и автомобиль Land Rover Discovery Sport.
У четы Кудряковых также в пользовании дом площадью 361 квадратный метр и два земельных участка.
Андрей Кудряков в прошлом занимал пост директора департамента здравоохранения Тюменской области. Потом Владимир Якушев 1 апреля 2013 года освободил его от занимаемой должности.
После отставки Кудряков не пошел работать рядовым врачом в поликлинику, а нашел себя в качестве главного врача областного онкодиспансера.
Андрей Кудряков прославился в июле 2018 года, когда издал официальный приказ, запрещающий сотрудникам «Медицинского города» критиковать государство, ставить «лайки» без согласования с начальством и проявлять излишнюю самоуверенность в социальных сетях.
Приказ главврача получил огласку, оригинал документа даже выложили в пабликах. Андрей Юрьевич поспешил отменить свой приказ и выступил с извинениями в официальном инстаграме медицинского учреждения.
«Мы поддерживаем культуру слова, культуру поведения, в том числе в социальных сетях, но свободу слова человека, данную Конституцией Российской Федерации, мы отменять не в праве. Приношу свои извинения сотрудникам и всем, кого взволновала данная ситуация. По данному факту проводится служебная проверка», — написал Андрей Кудряков.