Глава ТПП рассказал о развитии малого и среднего бизнеса

По его словам, малое и среднее предпринимательство получает доступ к финансовым ресурсам, к кадрам, способные воплотить идеи. Также это возможность приобретать оборудование, новые технологии и двигаться вперед.
Как уверяет президент ТПП, предприниматели ощущают поддержку созданных за последнее время институтов: Корпорация развития малого бизнеса, Фонд развития промышленности. Но пока ощущается только теоретические движение по ослаблению контрольно-надзорной деятельности с точки зрения административного пресса. Сейчас, как говорит Катырин, ее называют тормозом для развития малого и среднего бизнеса. В ТПП рассчитывают, что кардинальные изменения произойдут к 2021 году.
«Снижение ключевой ставки Центрального Банка – длинные дешевые деньги всегда были, есть и будут основой, чтобы развивался бизнес, особенно наукоемкий и технологичный, где необходимо дорогостоящее оборудование», – отметил Катырин.
Он также заявил, что между ТПП и правительством Москвы подписано соглашение. Катырин рассказал, что создана платформа для реализации 44 – ФЗ для закупок у компаний малого бизнеса. Это позволит сэкономить до 15% средств.
«Они дают возможность распространить этот ресурс по всей стране, дать возможность подключиться компаниям со всех регионов Российской Федерации к участию в торгах», – подытожил Сергей Катырин.