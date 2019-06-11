Глава ТПП рассказал о развитии малого и среднего бизнеса

Как уверяет президент ТПП, предприниматели ощущают поддержку созданных за последнее время институтов: Корпорация развития малого бизнеса, Фонд развития промышленности. Но пока ощущается только теоретические движение по ослаблению контрольно-надзорной деятельности с точки зрения административного пресса. Сейчас, как говорит Катырин, ее называют тормозом для развития малого и среднего бизнеса. В ТПП рассчитывают, что кардинальные изменения произойдут к 2021 году.