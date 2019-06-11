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Глава ТПП рассказал о развитии малого и среднего бизнеса

11 июня 2019, 13:02
Фото: скриншот
Главная тема Петербургского экономического форума в этом году – это формирования устойчивого развития. Подробнее об этом рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

По его словам, малое и среднее предпринимательство получает доступ к финансовым ресурсам, к кадрам, способные воплотить идеи. Также это возможность приобретать оборудование, новые технологии и двигаться вперед.

Как уверяет президент ТПП, предприниматели ощущают поддержку созданных за последнее время институтов: Корпорация развития малого бизнеса, Фонд развития промышленности. Но пока ощущается только теоретические движение по ослаблению контрольно-надзорной деятельности с точки зрения административного пресса. Сейчас, как говорит Катырин, ее называют тормозом для развития малого и среднего бизнеса. В ТПП рассчитывают, что кардинальные изменения произойдут к 2021 году.

«Снижение ключевой ставки Центрального Банка – длинные дешевые деньги всегда были, есть и будут основой, чтобы развивался бизнес, особенно наукоемкий и технологичный, где необходимо дорогостоящее оборудование», – отметил Катырин.

Он также заявил, что между ТПП и правительством Москвы подписано соглашение. Катырин рассказал, что создана платформа для реализации 44 – ФЗ для закупок у компаний малого бизнеса. Это позволит сэкономить до 15% средств.

«Они дают возможность распространить этот ресурс по всей стране, дать возможность подключиться компаниям со всех регионов Российской Федерации к участию в торгах», – подытожил Сергей Катырин.

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