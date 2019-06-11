Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 12 по 18 июня

Два часа злой информации о визуальной среде города: вывески, баннеры, слоганы, логотипы, реклама, социальные сети. Участники поговорят о дизайне и дизайнерах, бизнесе и руководителях, об ответственности и абсурде, креативе и его имитации, а также разберут конкретные примеры того, что мы видим каждый день и узнаем, как это можно изменить.