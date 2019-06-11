Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 12 по 18 июня

Третий с половиной международный Фестиваль деловых и психологических игр в Тюмени на фестивале Небо и Земля 12-16 июня 2019 года.
Трансформационные игры - инструмент развития, набирающий всё большую популярность. Лёгкий игровой формат, разнообразие тем и возможность натренировать различные навыки за короткий срок - вот преимущества т-игр перед привычными тренингами.
За два дня вы сможете принять участие в шести играх по своему выбору и/или провести свои игры.
Подробности: https://vk.com/event160599836
Зарегистрироваться +7-919-956-18-85
Когда: 12-16 июня
Где: Экополис «Фестивальный» в пригороде Тюмени
13 июня в бизнес-клубе «Myriad Ways» состоится встреча с предпринимателем с более чем 20-летним опытом ведения бизнеса Артёмом Черанёвым. ⠀
Артём – собственник компании «ИНСИС» (Екатеринбург), которая предоставляет полный спектр телеком-услуг: доступ в Интернет, телефония, видеонаблюдение и другие ИТ-решения для бизнеса и дома. ⠀
История компании «ИНСИС» началась 20 лет назад с маленького помещения в подвале и с создания небольшой домашней сети. С тех пор компания выросла в одного из крупнейших операторов связи Урала.
Встреча с Артёмом пройдёт в формате бизнес-интервью, где у каждого участника будет возможность задать Артёму интересующие вопросы.
Например, о том:
Эти и многие другие вопросы участники смогут задать Артёму на встрече 13 июня! ⠀
Подробности по тел. 8 (919) 924 54 10.
Когда: 13 июня в 19:00
Где: в бизнес-клубе «Myriad Ways»
Семинар «Как привлекать и удерживать клиентов на падающем рынке»
Общественная организация «Деловая Россия» по Тюменской области в партнерстве с холдингом «Максим» 14 и 15 июня проводит уникальный тренинг-семинар для руководителей бизнеса на тему "Как привлекать и удерживать клиентов на падающем рынке".
Технология по привлечению и удержанию клиентов, которая будет дана на тренинге, получила Нобелевскую премию и была отработана многими компаниями как у нас в стране, так и зарубежом.
Спикером семинара-тренинга будет Вадим Мальчиков - бизнес-тренер высочайшей квалификации, обладающий тонким чувством юмора. С 1997 года он провел семинары для тысяч руководителей в полусотне городов СНГ. В настоящее время он владелец «Центральной тренинговой компании» (с 2006 года) – центра специального обучения руководителей.
В программу входит обед и ланч из кухни ресторана «Максим».
Мероприятие будет проходить в Тюмени 14 и 15 июня этого года на одной из площадок ресторанной компании «Максим».
Подробности: 89129249914
Когда: 14 и 15 июня
Где: Ещё уточняется
Стоимость: 25000 рублей
Два часа злой информации о визуальной среде города: вывески, баннеры, слоганы, логотипы, реклама, социальные сети. Участники поговорят о дизайне и дизайнерах, бизнесе и руководителях, об ответственности и абсурде, креативе и его имитации, а также разберут конкретные примеры того, что мы видим каждый день и узнаем, как это можно изменить.
Регистрация: http://bit.ly/2HRPXtU
Когда: 15 июня в 15:00
Где: Ещё уточняется
Стоимость: бесплатно
15 июня на площадке CreativeMornings пройдёт лекция главного врача федерального нейрохирургического центра, профессора и заслуженного врача России Альберта Суфианова.
«Удачливому хирургу Бог помогает даже в самой отчаянной ситуации. Я лишь инструмент в его руках», – говорит о себе Альберт Суфианов.
За плечами профессора неповторимый опыт: он удалял опухоль мозга у ребенка во время пожара, оперировал пациента без помощи дополнительных приборов из-за хакерской атаки.
Лекция будет посвящена разговору о чуде науки, вере и желании помочь.
Регистрация доступна по ссылке https://bit.ly/2Xp67k7
Когда: 15 июня в 10:00
Где: в бизнес-центре «Парус» (ул.30 лет Победы, 38, стр.10)
Необходима регистрация!
Мастер-класс Ирины Хакамада. «ДАО жизни. Три шага к успеху»
Как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым? Ирина Хакамада делится собственным рецептом, который привел ее к успеху, совмещающим восточную философию, западные бизнес-подходы и российскую культуру модерна и постмодерна.
Когда: 18 июня в 19:00
Где: ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1)
Стоимость: 3500-5900 рублей