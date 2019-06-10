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«Югория» понизила стоимость полисов ОСАГО в Тюменской области

10 июня 2019, 04:00
Сегодня, 10 июня страховая компания «Югория» на 15% снизила базовую ставку тарифа по ОСАГО для автовладельцев районов Тюменской области, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска.
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Тюмень

Базовые ставки для владельцев легковых автомобилей категории «B» снижены с 4942 до 4118 рублей.

«С каждым годом растет количество водителей без полисов ОСАГО, в том числе и в Тюменской области. Многие автомобилисты мотивируют отсутствие полиса его дороговизной, - рассказал Александр Скуридин, директор Тюменского филиала СК «Югория». - Мы стараемся снизить, насколько это возможно, стоимость ОСАГО для клиентов, потому что последствия «безосажной» езды плачевны для всех участников дорожного движения и нам, страховщикам, это хорошо известно».

Снижение цены полиса - хорошая новость для многих, так как в настоящее время каждый четвертый житель нашего региона застрахован в «Югории» по ОСАГО. Каждый день пять автовладельцев Тюмени и Тюменской области получают страховые выплаты данной компании.

Автовладельцы могут оформить полис ОСАГО c новой базовой ставкой во всех офисах «Югории», в агентской сети компании, а также полисы Е-ОСАГО на официальном сайте компании www.usgk.ru.

Напоминаем, что стоимость полиса ОСАГО рассчитывается на основе базовой ставки тарифа с учетом КБМ и других коэффициентов.

В текущем году в системе ОСАГО прошел ряд изменений. С 9 января ЦБ РФ расширил на 20% в обе стороны тарифный коридор, в рамках которого страховые компании устанавливают базовую ставку тарифа ОСАГО. Были также изменены различные индивидуальные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса.

Результатом реформы должно стать снижение средней премии по ОСАГО для опытных и безаварийных автомобилистов России. Средняя стоимость полиса ОСАГО за 1-й квартал текущего года уже снизилась почти на 5%.

Оформляйте ОСАГО, Каско и другие страховые продукты по адресу: Тюмень, ул. Грибоедова, д. 3.

#Новости#Тюмень#Югра#Ирина Швецова#Общество
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