«Югория» понизила стоимость полисов ОСАГО в Тюменской области

«С каждым годом растет количество водителей без полисов ОСАГО, в том числе и в Тюменской области. Многие автомобилисты мотивируют отсутствие полиса его дороговизной, - рассказал Александр Скуридин, директор Тюменского филиала СК «Югория». - Мы стараемся снизить, насколько это возможно, стоимость ОСАГО для клиентов, потому что последствия «безосажной» езды плачевны для всех участников дорожного движения и нам, страховщикам, это хорошо известно».