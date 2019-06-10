В Совете Федерации хотят ограничить число кошек и собак в квартирах

На данный момент в РФ действует 412 приюта для животных. Они стали частью инфраструктуры по сдерживанию роста беспризорных животных на улицах крупных городов. В Тюмени их три, они работают более 10 лет. В них проходил лечение и вакцинация питомцев. В ближайшее время законопроекты рассмотрит Кабмин.