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В Совете Федерации хотят ограничить число кошек и собак в квартирах

10 июня 2019, 14:00
Фото: pixabay.com
В Совете Федерации обсуждается возможность ограничить разведение кошек и собак. Предполагается, что количество домашних животных должно зависеть от числа квадратным метров в жилой квартире.

Планируется изменить ответственность за жестокое обращение с животными. Для этого предлагается ввести в КоАП административное наказание за плохое обращение с питомцами. Комитет по природопользованию Совета Федерации также просит правительство принять поправки об обязательной идентификации домашних питомцев и создании единой базы.

На данный момент в РФ действует 412 приюта для животных. Они стали частью инфраструктуры по сдерживанию роста беспризорных животных на улицах крупных городов. В Тюмени их три, они работают более 10 лет. В них проходил лечение и вакцинация питомцев. В ближайшее время законопроекты рассмотрит Кабмин.

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