Тюменскую область могут объединить с Курганской

«Вопрос объединения регионов у нас прописан в Конституции РФ и одного желания любого руководителя недостаточно, чтобы регионы объединились. Нужно проводить референдумы. Нужно желание самих жителей. И объединение регионов – это глобальный процесс и в первую очередь нужен учет мнения людей. И чтобы они могли сделать тот или иной выбор им нужно предоставить полную информацию: к чему это приведет, какие последствия. Что это улучшит, какие будут механизмы финансирования. И если эти аргументы общественности будут представлены, пройдет общественное обсуждение. И если люди примут решение, то, значит, так тому и быть», - поделился своим мнением Глеб Трубин.