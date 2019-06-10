Тюменскую область могут объединить с Курганской

Правда, председатель Совета Федерации не называла конкретный регион, к которому можно было бы присоединить Курган и его окрестности. В числе претендентов на слияние назывались Свердловская, Челябинская и Тюменская области.
По информации РБК, с инициативой объединения в администрацию президента обратился врио губернатора Вадим Шумков. Кремль пока ответа не дал.
Шумков считает, что от присоединения к Тюмени более экономически бедная Курганская область только выиграет.
«Многие жители Курганской области ездят на заработки в Тюмень, так что в регионе идея объединения нашла бы поддержку», - считает близкий к руководству области источник РБК.
Шумков подготовил документ с обоснованием своего предложения, уточняет близкий к Кремлю источник. Он приводит экономические доводы, связанные с тем, что объединение с Тюменской областью может дать толчок для развития Курганской, в которой на сегодняшний день отсутствуют точки роста, говорит собеседник РБК.
Вадим Шумков был назначен врио губернатора в октябре 2018 года. В Единый день голосования в сентябре этого года ему предстоит избираться на первый срок.
Шумков родился в Курганской области, с 2004 года работал в правительстве Тюменской области. Перед назначением на должность занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. Курировал вопросы привлечения инвестиций и поддержку предпринимательства.
В 2016 году идею объединения регионов высказывала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Тогда курганские политики и бизнесмены выступили против объединения области с кем-то из соседних регионов. Матвиенко озвучила свою идею в интервью телеканалу НТВ. Она отметила, что некоторые субъекты Федерации нежизнеспособны в силу объективных причин и укрупнение регионов должно происходить, если под этим есть экономические, инвестиционные или иные обоснования.
Конкретных субъектов РФ Матвиенко называть не стала. Однако на Урале территориями, которым грозит укрупнение, как правило, называют регионы «тюменской матрешки» и Курганскую область.
«Наш город» попросил прокомментировать возможное укрупнение нашего региона депутата Тюменской областной думы от ЛДПР Глеба Трубина.
«Вопрос объединения регионов у нас прописан в Конституции РФ и одного желания любого руководителя недостаточно, чтобы регионы объединились. Нужно проводить референдумы. Нужно желание самих жителей. И объединение регионов – это глобальный процесс и в первую очередь нужен учет мнения людей. И чтобы они могли сделать тот или иной выбор им нужно предоставить полную информацию: к чему это приведет, какие последствия. Что это улучшит, какие будут механизмы финансирования. И если эти аргументы общественности будут представлены, пройдет общественное обсуждение. И если люди примут решение, то, значит, так тому и быть», - поделился своим мнением Глеб Трубин.
Этот процесс сложный и долгий и пока реальных предпосылок и желания людей, по крайней мере, в Тюменской области Глеб Трубин не видит.