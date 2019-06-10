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Трудоустройство после 45. Найти работу по специальности очень сложно

10 июня 2019, 16:35
Фото: pixabay.com
В России очень сложно устроится на работу после 45 лет. Журналисты решили протестировать новые сервисы помогающие трудоустроиться.

В столице открылся центр «Моя работа». Для помощи в трудоустройстве работает бот «Яндекс» «Таланты». Журналисты «Новых известий» решили рассмотреть возможности сервисов, помогающих устроиться на новом месте.

В ходе исследования программа предлагала уборку территорий, вакансии продавцов или повара в фастфуде. Образование, опыт работы и другие навыки не сильно влияли на другие предложения трудоустройства.

Придя в центр «Моя работа» было отмечено, что в нём почти нет посетителей. Специалисты не смогли предложить новые вакансии по специальности, но отметили возможность пройти тренинги и составить резюме.

Большое количество людей, не имея постоянной работы, перебивается случайными заработками и подработками.

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#Новости#Работа#Трудоустройство#Александр Мязин#Общество
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