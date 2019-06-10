Трудоустройство после 45. Найти работу по специальности очень сложно

В столице открылся центр «Моя работа». Для помощи в трудоустройстве работает бот «Яндекс» «Таланты». Журналисты «Новых известий» решили рассмотреть возможности сервисов, помогающих устроиться на новом месте.
В ходе исследования программа предлагала уборку территорий, вакансии продавцов или повара в фастфуде. Образование, опыт работы и другие навыки не сильно влияли на другие предложения трудоустройства.
Придя в центр «Моя работа» было отмечено, что в нём почти нет посетителей. Специалисты не смогли предложить новые вакансии по специальности, но отметили возможность пройти тренинги и составить резюме.
Большое количество людей, не имея постоянной работы, перебивается случайными заработками и подработками.