ТОП–3 Тюмени: депутаты и омоложение горожан, ТДСК выплатит 94 млн, 30 новых автобусов

На прошлой неделе читатели «Нашего города» обратили внимание на то, что депутаты не стали принимать предложение ЛДПР об увеличении возраста молодежи до 39 лет. Так же резонансной стала новость про судебную тяжбу ТДСК. И, конечно, тюменцам интересно, на каких автобусах они будут ездить.

Сюжет Тюменская областная Дума