ТОП–3 Тюмени: депутаты и омоложение горожан, ТДСК выплатит 94 млн, 30 новых автобусов

На минувшей неделе депутаты областного парламента обсудили предложение Глеба Трубина увеличить возраст молодежи до 39 лет, но большинство депутатов профильного комитета это предложение не подержало.
Председатель комитета Валерий Фальков пояснил, что на законопроект поступили отрицательные заключения от правового управления, управления по экономике и финансам и областного правительства.
Также большой резонанс вызвала новость, что крупный тюменский застройщик – ТДСК по суду выплатит 94 млн рублей компании «Диамант-Плюс». Но в ТДСК объяснили, чем было вызвано данное решение.
Ссылаясь на налоговую в ТДСК ответили, что «Диамант Плюс» имеет признаки «транзитной организации» и «получает необоснованную налоговую выгоду», сторонами было достигнуто соглашение об отсрочке платежа до вынесения решения суда о выплате таковой. Принятое решение ОАО «ТДСК» и ООО «Диамант Плюс» было изложено письменно и документально подтверждено.
Кроме этого, стала интересной новость о закупке 30 автобусов с USB-зарядками, оснащенных системой самостоятельной оплаты с максимальной ценой контракта 286 млн рублей.
К слову, «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» отменило закупку без объяснения причин.