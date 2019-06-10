Тоболяка приговорили к обязательным работам за уклонение от выплаты алиментов

Почти год назад он уже подвергался административному наказанию в виде 75 часов обязательных работ за то, что не платил алименты. Тем не менее, должных выводов для себя он не сделал. Кроме того, тоболяк не стал устраиваться на постоянную работу и не встал на учёт в ГАУ ТО «Центр занятости населения Тобольска и Тобольского района» как безработный и как лицо, находящееся в поиске подходящей работы.
Тоболяк свою вину полностью признал, раскаялся в содеянном и, посоветовавшись со своим представителем, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Федеральный судья Тобольского городского суда приговорила мужчину к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.