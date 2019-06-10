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Тоболяка приговорили к обязательным работам за уклонение от выплаты алиментов

10 июня 2019, 04:22
Фото: pixabay.com
Житель города Тобольска задолжал своей несовершеннолетней дочери более 46 тыс. рублей алиментов.

Почти год назад он уже подвергался административному наказанию в виде 75 часов обязательных работ за то, что не платил алименты. Тем не менее, должных выводов для себя он не сделал. Кроме того, тоболяк не стал устраиваться на постоянную работу и не встал на учёт в ГАУ ТО «Центр занятости населения Тобольска и Тобольского района» как безработный и как лицо, находящееся в поиске подходящей работы.

Тоболяк свою вину полностью признал, раскаялся в содеянном и, посоветовавшись со своим представителем, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Федеральный судья Тобольского городского суда приговорила мужчину к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

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