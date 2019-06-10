«Талан» рассказал про работу с эскроу на саммите по недвижимости

Если раньше дольщик, покупая квартиру в строящемся доме, переводил деньги на счет застройщика, то теперь его средства будут храниться на специальном счете эскроу в банке. Девелопер будет финансировать проект за счет собственных или кредитных средств, полученных в банке (это называется проектным или банковским финансированием), а деньги дольщиков получит только после того, как построит и сдаст дом. Если дом не построят, дольщики получат свои средства обратно.