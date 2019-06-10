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«Россети» обеспечили бесперебойную работу энергообъектов ПМЭФ-2019

10 июня 2019, 19:51
Фото: pixabay.com
Компания «Россети» не допустила ни одного технологического нарушения во время проведения международного экономического форума в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года.

Участниками форума стали 19 тысяч человек из 145 стран мира. На форуме присутствовали шесть глав государств, в том числе российский лидер Владимир Путин. В работе ПМЭФ-2019 также участвовал Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщают «Новые известия», энергетики работали круглыми сутками, чтобы не допустить никаких технологических сбоев. На площадке «Экспофорума» был создан ситуационно-аналитический центр. ПМЭФ прошел без сбоев благодаря профессионализму сотрудников холдинга.

В этом году «Россети» зафиксировали рекордное электропотребление площадки КВЦ «Экспофорум» – 11,7 МВт, это на 42% (8,25 МВт) выше прошлогоднего уровня. На мероприятиях форума работали 80 энергетиков – 24 бригады и 18 единиц техники.

За подготовкой к проведению форума следил главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения ПМЭФ-2019 тесно взаимодействовал с правительством Санкт-Петербурга и фондом «Росконгресс».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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