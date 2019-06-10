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Полиция в Тюмени устроила погоню за подростками, которые катали детей на лошадях

10 июня 2019, 04:59
Фото: pixabay.com
В Тюмени полиция отреагировала на жалобы горожан о том, что на Цветном бульваре после лошадей остаются экскременты на тротуаре и много мусора.
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Тюмень

Стражи правопорядка провели рейд, в ходе которого обнаружили подростков, которые катали на лошадях детей, однако те проявили агрессию к проверяющим и совершили попытку скрыться, пустив лошадей в галоп. Никто не пострадал.

Правоохранители пояснили, что подростки, которые оказывали услуги по катанию на пони и лошадях, не имели на это разрешение. Кроме того, они не предпринимали должных мер, направленных на то, чтобы обезопасить горожан от действий животных.

В полиции также добавили, что животные могут являться распространителями нескольких заболеваний, а владельцы лошадей не предоставили подтверждение тому, что вакцинация была проведена.

Погоня закончилась тем, что на владельцев лошадей составили протоколы об административном правонарушении за незаконную предпринимательскую деятельность.

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#Новости#Лошади#Тюменская область#Подростки#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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