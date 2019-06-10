Международная студвесна в Ставрополе собрала рекордное число гостей

Так, во время российско-вьетнамского молодежного диалога стороны обсудили возможности проведения совместного молодежного форума. А с грузинской делегацией была достигнута договоренность по целому ряду проектов: это и российско-грузинский бизнес-инкубатор в Казани, и Центр изучения грузинского языка и культуры в Пятигорске, и совместная поездка бизнес-миссии в Иран.