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Международная студвесна в Ставрополе собрала рекордное число гостей

10 июня 2019, 16:47
Фото: vk.com/studvesna26
В мероприятиях Международной студенческой весны в Ставрополе приняли участие более 220 тысяч зрителей и гостей, сообщает NewsTracker.

В Ставрополе 8 июня в торжественной обстановке прошла церемония закрытия Международной студенческой весны стран ШОС и БРИКС. Открытие фестиваля было 4 июня, мероприятия проходили непрерывно пять дней.

На разных площадках были организованы тематические треки, посвященные лидерству, медиа, музыке, красоте, спорту, образованию и искусству. Фестиваль с 2016 года проходит под эгидой ЮНЕСКО, получив таким образом поддержку на высшем международном уровне.

«Уверен, участники студвесны увезут с собой большой багаж новых знаний. Пусть они воплотятся в полезные проекты, которые будут реализованы по всему миру», - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Организаторы, как и в предыдущие годы, подготовили не только культурную, концертную и развлекательную программу, но и деловые встречи, и образовательную часть.

Так, во время российско-вьетнамского молодежного диалога стороны обсудили возможности проведения совместного молодежного форума. А с грузинской делегацией была достигнута договоренность по целому ряду проектов: это и российско-грузинский бизнес-инкубатор в Казани, и Центр изучения грузинского языка и культуры в Пятигорске, и совместная поездка бизнес-миссии в Иран.

По словам председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, все эти планы будут внесены в итоговую резолюцию фестиваля и воплотятся в дальнейших проектах.

В следующем году мероприятия Российской студенческой весны будут проходить сразу в трех городах – Ростове-на-Дону, Иркутске и Казани, добавил Красноруцкий.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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