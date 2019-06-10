«ГАЗель» сбил 48-летнего мужчину под Тюменью. Его госпитализировали

Инцидент произошел около магазина «Ёжик». Очевидцы сначала вызвали медиков и попытались оказать помощь пострадавшему. Предполагается, что в момент ДТП мужчина был пьян и пытался перейти трассу. Между тем, рядом располагался пешеходный переход, но мужчина им не воспользовался.