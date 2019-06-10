«ГАЗель» сбил 48-летнего мужчину под Тюменью. Его госпитализировали

Инцидент произошел около магазина «Ёжик». Очевидцы сначала вызвали медиков и попытались оказать помощь пострадавшему. Предполагается, что в момент ДТП мужчина был пьян и пытался перейти трассу. Между тем, рядом располагался пешеходный переход, но мужчина им не воспользовался.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. По их данным, пострадавший получил сотрясение мозга и различные ушибы. Он был госпитализирован прибывшей бригадой скорой помощи с ближайшую больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что почти каждое 10 серьезное ДТП в стране происходит из-за употребления алкоголя. В Тюмени каждые сутки стражи правопорядка останавливают до 20 автолюбителей употреблявших спиртное.