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«ГАЗель» сбил 48-летнего мужчину под Тюменью. Его госпитализировали

10 июня 2019, 10:41
Фото: pixabay.com
На Салаирском тракте 9 июня грузовик «ГАЗель» сбил мужчину 1971 года рождения. Пострадавший получил серьезные травмы.

Инцидент произошел около магазина «Ёжик». Очевидцы сначала вызвали медиков и попытались оказать помощь пострадавшему. Предполагается, что в момент ДТП мужчина был пьян и пытался перейти трассу. Между тем, рядом располагался пешеходный переход, но мужчина им не воспользовался.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. По их данным, пострадавший получил сотрясение мозга и различные ушибы. Он был госпитализирован прибывшей бригадой скорой помощи с ближайшую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что почти каждое 10 серьезное ДТП в стране происходит из-за употребления алкоголя. В Тюмени каждые сутки стражи правопорядка останавливают до 20 автолюбителей употреблявших спиртное.

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#Новости#ДТП#ГИБДД#Александр Мязин#Происшествия
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