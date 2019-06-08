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В начале недели в Тюмени будет до + 25, а в пятницу уже + 10

8 июня 2019, 08:13
Фото: ВКонтакте
В Тюмени на следующей неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Сильное похолодание может произойти в пятницу и субботу, когда температура воздуха днём составит + 10 градусов.
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Тюмень

В понедельник и вторник будет жарко. Синоптики прогнозируют, что дневная температура воздуха составит в это время + 25 градусов. Между тем, в вечернее время ожидаются дожди с грозой и до 3 мм осадков.

Солнечная погода будет на протяжении всего дня 12 июня. Вечером немного усилится ветер до 10 метров в секунду. Средняя дневная температура воздуха составит + 22 градуса.

В четверг прогнозируется переменная облачность и до + 16 градусов.

С 14 по 15 июня в городе пройдут сильные ливни и резко понизится температура до + 10 градусов. По данным синоптиков, в эти дни выпадет более 20 мм осадков. В воскресенье воздух прогреется до + 16, максимальная скорость ветра составит 10 метров в секунду.

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#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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