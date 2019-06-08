В начале недели в Тюмени будет до + 25, а в пятницу уже + 10

В понедельник и вторник будет жарко. Синоптики прогнозируют, что дневная температура воздуха составит в это время + 25 градусов. Между тем, в вечернее время ожидаются дожди с грозой и до 3 мм осадков.
Солнечная погода будет на протяжении всего дня 12 июня. Вечером немного усилится ветер до 10 метров в секунду. Средняя дневная температура воздуха составит + 22 градуса.
В четверг прогнозируется переменная облачность и до + 16 градусов.
С 14 по 15 июня в городе пройдут сильные ливни и резко понизится температура до + 10 градусов. По данным синоптиков, в эти дни выпадет более 20 мм осадков. В воскресенье воздух прогреется до + 16, максимальная скорость ветра составит 10 метров в секунду.