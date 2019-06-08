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Почти 10 тыс. тюменцев хотят получить среднее профобразование. На кого учиться?

8 июня 2019, 07:00
Фото: Тюменская линия
Почти 10 тыс. выпускников Тюмени хотят получить среднее профессиональное образование. Выбор новой профессии помогают получить 17 колледжей и техникумов. На выбор представлены 100 профессиональных направлений.
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Тюмень

В Тюмени отмечается дефицит электросварщиков, бетонщиков, электромонтёров, специалисты по монтажным работам. В Тюмени около 100 строительных площадок.

Между тем антирейтинг работы абитуриентов не по специальности выглядит следующим образом: техники, бухгалтеры, юристы. Специалистам этих профессий сложнее трудоустроится по специальности. Руководители учебных заведений активно общаются с работодателями для выявления новых тенденций на рынке труда и подготовке необходимых кадров.

На сегодняшний день абитуриенты готовы к сдаче документов и планируют получить бюджетные места. Конкурс составляет 3 человека на 1 место.

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