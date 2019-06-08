Почти 10 тыс. тюменцев хотят получить среднее профобразование. На кого учиться?

Между тем антирейтинг работы абитуриентов не по специальности выглядит следующим образом: техники, бухгалтеры, юристы. Специалистам этих профессий сложнее трудоустроится по специальности. Руководители учебных заведений активно общаются с работодателями для выявления новых тенденций на рынке труда и подготовке необходимых кадров.