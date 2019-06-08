Почти $1 млрд будут вложены Россией в модернизацию кубинских железных дорог

По словам вице-премьера Юрия Борисова, на данный момент это соглашение подписано. Модернизация железных дорог «должна в три раза улучшить поток товаров на Кубе».
Соглашение было подготовлено ещё в октябре 2018 года. Ожидается, что все работы по модернизации будут закончены через 9 лет.
В начале года Борисов отмечал, что общая стоимость проекта составит около $2 млрд. Соглашение будет разделено на 2 этапа. Более того, он анонсировал участие РФ в модернизации кубинской энергетики для уменьшения зависимости страны от поставки энергоресурсов.
В 2018 году управделами президента России выбрало подрядчика для восстановления здания Капитолия на Кубе. Общая стоимость работ должна была составить 642 млн рублей. Окончание работ намечено на октябрь 2019 года.