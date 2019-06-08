Почти $1 млрд будут вложены Россией в модернизацию кубинских железных дорог

В начале года Борисов отмечал, что общая стоимость проекта составит около $2 млрд. Соглашение будет разделено на 2 этапа. Более того, он анонсировал участие РФ в модернизации кубинской энергетики для уменьшения зависимости страны от поставки энергоресурсов.