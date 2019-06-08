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Почти $1 млрд будут вложены Россией в модернизацию кубинских железных дорог

8 июня 2019, 08:41
Фото: pixabay.com
Россия вложит в железные дороги Кубы около $1 млрд. Данное заявление прозвучало на форуме ПМЭФ-2019.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, на данный момент это соглашение подписано. Модернизация железных дорог «должна в три раза улучшить поток товаров на Кубе».

Соглашение было подготовлено ещё в октябре 2018 года. Ожидается, что все работы по модернизации будут закончены через 9 лет.

В начале года Борисов отмечал, что общая стоимость проекта составит около $2 млрд. Соглашение будет разделено на 2 этапа. Более того, он анонсировал участие РФ в модернизации кубинской энергетики для уменьшения зависимости страны от поставки энергоресурсов.

В 2018 году управделами президента России выбрало подрядчика для восстановления здания Капитолия на Кубе. Общая стоимость работ должна была составить 642 млн рублей. Окончание работ намечено на октябрь 2019 года.

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#Новости#Куба#Россия#Вложения#Александр Мязин#Экономика
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