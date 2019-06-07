Соглашений на 187,5 млрд руб подписал губернатор Ростовской области на ПМЭФ-2019

В пятницу губернатор уже подписал ряд соглашений. С сетью «Магнит» заключили соглашение об открытии до 2021 года 500 новых магазинов путем редизайна уже имеющихся 400 торговых точек сети, что добавит 2 тысячи новых рабочих мест. В настоящее время в сети «Магнит» 7% товаров представлены местными производителями, а 11 тысяч его сотрудников являются жителями Ростовской области. Крупное соглашение о взаимном сотрудничестве в социально-экономической сфере губернатор заключил с петербургской пивоваренной компанией «Балтика», филиал которой в Ростове является одним из самых надежных налогоплательщиков и инвесторов и регион заинтересован в сотрудничестве.