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Соглашений на 187,5 млрд руб подписал губернатор Ростовской области на ПМЭФ-2019

7 июня 2019, 13:16
Фото: Пресс-служба Губернатора Ростовской области
Ряд крупных соглашений подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило облправительство.
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Тюмень

Делегация Ростовской области во главе с губернатором отправилась в Санкт-Петербург в четверг, форум продлится по 8 июня площадке в «Экспофоруме». на форуме губернатор региона провел ряд встреч и подписал несколько важных соглашений с представителями зарубежных и российских компаний. Общая сумма привлеченных в регион инвестиций достигла 187,5 миллиарда рублей.

В частности, с компанией «Юг Энерго» Голубев заключен договор об инвестициях в развитие «Новошахтинского завода нефтепродуктов». В период с 2020 по 2030 годы компания вложит в развитие «Новошахтинского завода нефтепродуктов»177 миллиардов рублей и создаст около 1 тысячи новых рабочих мест.

В пятницу губернатор уже подписал ряд соглашений. С сетью «Магнит» заключили соглашение об открытии до 2021 года 500 новых магазинов путем редизайна уже имеющихся 400 торговых точек сети, что добавит 2 тысячи новых рабочих мест. В настоящее время в сети «Магнит» 7% товаров представлены местными производителями, а 11 тысяч его сотрудников являются жителями Ростовской области. Крупное соглашение о взаимном сотрудничестве в социально-экономической сфере губернатор заключил с петербургской пивоваренной компанией «Балтика», филиал которой в Ростове является одним из самых надежных налогоплательщиков и инвесторов и регион заинтересован в сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве подписали Василий Голубев и президент Mars в РФ Валерий Щапов. Согласно договору, инвестиции в проект по удвоению производственной мощности расположенной в Ростовской области фабрики Mars по производству кормов составят 1,1 миллиарда рублей.

Совместно с ВТБ, с которым Голубев также заключил соглашение, регион будет расширять поддержку малого и среднего бизнеса, развивать систему кредитование физических и юридических лиц, реализовывать программы по обеспечению граждан доступным жильем.

Также ожидается ряд встреч с зарубежными предпринимателями. В частности, ожидается, что контракт Abbott Laboratories поможет в реализации национального проекта «Демография». Ведущий международный производитель табачной продукции JTI (Japan Tobacco International) вложит 12 миллионов долларов в вошедший в группу компаний в 2018 году «Донской табак». Соглашение об этом подписали в пятницу. Еще одно важное соглашение о привлечении зарубежных инвестиций в Ростовскую область губернатор намерение заключить с Thomas Vendome Investment.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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