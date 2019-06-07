«Россети» усовершенствуют сетевой комплекс республик Северного Кавказа

Руководитель компании «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов и главы пяти кавказских республик подписали документ о сотрудничестве. На церемонии присутствовали полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и гендиректор группы «Россети» Павел Ливинский. Об этом сообщают «Новые известия».
В документе прописано, что «Россети» до 2024 года вложат средства в реализацию крупных проектов, благодаря которым повысится надежность электроснабжения, уменьшатся потери и будут внедрены новейшие цифровые технологии.
Также «Россети» консолидируют энергетические объекты республик, чтобы увеличить эффективность сетевого комплекса, сократить количество аварий и оптимизировать затраты.
Как правило, переход на единое управление обеспечивает существенный рост производственных показателей, сокращение капитальных и операционных издержек и внедрение новых технологий.
Александр Матовников высоко оценил работу «Россетей» и выразил надежду, что компания сумеет улучшить сетевой комплекс Северного Кавказа.
Павел Ливинский рассказал, что в ближайшие годы перед «Россетями» стоят следующие задачи: снижение потерь, обеспечение регионов персоналом, техникой и материалами – все это позволит наладить бесперебойные поставки электричества в республиках Северного Кавказа. Проблемы остаются, но компания активно занимается их решением: проводит Всероссийские учения энергетиков, переводит на «цифру» сетевой комплекс, увеличивает количество интеллектуальных приборов учета, а также возводит новые энергообъекты. Большое значение имеет поддержка руководства региона – без нее компании будет трудно эффективно реализовывать эти проекты. Ливинский пообещал, что к 2023 году электросетевой комплекс Северного Кавказа догонит по надежности и стабильности другие российские регионы.