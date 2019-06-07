«Россети» усовершенствуют сетевой комплекс республик Северного Кавказа

Павел Ливинский рассказал, что в ближайшие годы перед «Россетями» стоят следующие задачи: снижение потерь, обеспечение регионов персоналом, техникой и материалами – все это позволит наладить бесперебойные поставки электричества в республиках Северного Кавказа. Проблемы остаются, но компания активно занимается их решением: проводит Всероссийские учения энергетиков, переводит на «цифру» сетевой комплекс, увеличивает количество интеллектуальных приборов учета, а также возводит новые энергообъекты. Большое значение имеет поддержка руководства региона – без нее компании будет трудно эффективно реализовывать эти проекты. Ливинский пообещал, что к 2023 году электросетевой комплекс Северного Кавказа догонит по надежности и стабильности другие российские регионы.