МЧС Тюменской области: 7 июня в Тюмени прогнозируется сильный ветер

В настоящее время в Тюмени 13,6 градусов тепла, скорость ветра составляет 8 метров в секунду. Однако ближе к середине дня ветер усилится до 20 метров в секунду, осадков сегодня не ожидается. Максимальная температура составит 18 градусов тепла.