МЧС Тюменской области: 7 июня в Тюмени прогнозируется сильный ветер

В настоящее время в Тюмени 13,6 градусов тепла, скорость ветра составляет 8 метров в секунду. Однако ближе к середине дня ветер усилится до 20 метров в секунду, осадков сегодня не ожидается. Максимальная температура составит 18 градусов тепла.
В субботу, 8 июня, скорость ветра в Тюмени снизится до 15 метров в секунду, воздух днем прогреется до 16 градусов тепла, ближе к обеду возможен дождь.
В воскресенье, 9 июня, в Тюмени будет солнечная погода, осадков не ожидается, воздух в последний день недели прогреется до 17 градусов тепла.