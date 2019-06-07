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МЧС Тюменской области: 7 июня в Тюмени прогнозируется сильный ветер

7 июня 2019, 04:53
Фото: pixabay.com
МЧС Тюменской области предупреждает тюменцев о сильном ветре до 20 м/с 7 июня.

В настоящее время в Тюмени 13,6 градусов тепла, скорость ветра составляет 8 метров в секунду. Однако ближе к середине дня ветер усилится до 20 метров в секунду, осадков сегодня не ожидается. Максимальная температура составит 18 градусов тепла.

В субботу, 8 июня, скорость ветра в Тюмени снизится до 15 метров в секунду, воздух днем прогреется до 16 градусов тепла, ближе к обеду возможен дождь.

В воскресенье, 9 июня, в Тюмени будет солнечная погода, осадков не ожидается, воздух в последний день недели прогреется до 17 градусов тепла.

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