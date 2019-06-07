IKEA до конца 2019 года решит вопрос о начале строительства ТРЦ в Тюмени

Переговоры о строительстве торгового центра в Тюмени идут почти 11 лет. На данный момент представители IKEA взяли паузу в этом вопросе и постараются окончательно определиться через несколько месяцев.
При этом в Тюмени уже выделен участок для нового ТРЦ. С точки зрения градостроительного регламента все приведено в соответствие, но до сих пор не находится в собственности европейской корпорации.
В 2014 году топ-менеджеры крупнейшего мебельного магната IKEA сделали заявление о выделении 2 млрд евро на строительство торговых центров в России. К 2020 году планировалась реконструкция уже построенных зданий в Казани и Екатеринбурге общей стоимостью 27 млн евро.