nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

IKEA до конца 2019 года решит вопрос о начале строительства ТРЦ в Тюмени

7 июня 2019, 12:05
Фото: pixabay.com
Корпорация IKEA до конца 2019 года определится со строительством ТРЦ в областной столице. Информацию подтвердили в «Инвестиционном агентстве Тюменской области».

Переговоры о строительстве торгового центра в Тюмени идут почти 11 лет. На данный момент представители IKEA взяли паузу в этом вопросе и постараются окончательно определиться через несколько месяцев.

При этом в Тюмени уже выделен участок для нового ТРЦ. С точки зрения градостроительного регламента все приведено в соответствие, но до сих пор не находится в собственности европейской корпорации.

В 2014 году топ-менеджеры крупнейшего мебельного магната IKEA сделали заявление о выделении 2 млрд евро на строительство торговых центров в России. К 2020 году планировалась реконструкция уже построенных зданий в Казани и Екатеринбурге общей стоимостью 27 млн евро.

Материалы по теме
Шведская компания IKEA сообщила, когда откроется их первый магазин в Тюмени
#Новости#Строительство#ТРЦ#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25