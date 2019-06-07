Что делать в Тюмени вместо того, чтобы гулять в туфлях на каблуках по Республике?

Кто живет в этом городе? Стильные горожане, которые спешат на работу. Малыши и подростки, которые знают толк в моде. Юноши и девушки, которые следят за трендами. И даже леди преклонного возраста увлечены миром моды Хочешь быть в тренде? Тогда это шоу для тебя.