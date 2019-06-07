Что делать в Тюмени вместо того, чтобы гулять в туфлях на каблуках по Республике?

Просто бесплатный массовый забег для всех желающих. Причем это не просто бег ради бега, будут подводиться итоги. Можно заявить о себе как о лучшем бегуне всея Тюмени. Да и просто провести время рядом с единомышленниками — зачетное дело.
Для всей этой радости нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и не забыть взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Если ты придёшь без штрихкода, твой результат не будет учтён.
Когда: 8 июня, разминка в 8:40, старт 9:00
Где: экопарк Затюменский (ул.Барнаульская, 41)
Участие бесплатно
А вы знали, что когда-то в Тюмени можно было собрать 10 000 человек на Набережной, чтобы показать театральное представление на воде, да еще и с платным входом?
Здесь можно узнать еще много интересных фактов о Тюмени!
Когда: 8 июня в 11:00 и 18:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 300 рублей
Каждую вторую субботу июня в мире отмечают необычный праздник — День вязания на публике. Проходит он тоже необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте — в парке, в сквере, в кафе — и предаются своему любимому занятию.
Когда: 8 июня с 12:00 до 15:00
Где: подробнее тут
Участие бесплатно
На мастер-классе ты узнаешь, как создать эффект пышного букета, не прорисовывая каждый цветочек в отдельности; научишься правильной последовательности рисования картины; поработаешь акрилом на холсте, узнаешь, что такое мастихин и для чего он нужен, применишь его в работе и нарисуешь очень нежную картину с лавандой.
Требуется запись по телефону: 46-84-09.
Когда: 8 июня в 12:30
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 800 рублей за формат А4 и 1200 рублей за формат А3
Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее по телефону: 26-43-74.
Очередной книгой для прочтения и совместного обсуждения выбрана «Я хочу домой» – книга, полная жизни. От этих строк буквально исходит солоноватый запах моря, в них слышатся крики чаек, чувствуются ароматы восточных специй и ощущается вкус экзотических блюд. Вместе с автором вы словно путешествуете по небольшим узким улочкам восточных городов, смотрите на фисташковые деревья, давите гранатовые зерна и встречаетесь с новыми людьми. Вы сможете послушать их пронзительные истории из жизни и мудрые философские размышления.
Когда: 8 июня с 13:00 до 14:30
Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)
Вход свободный (с собой приветствуются всякие сладости)
На встрече ты можешь получить: приятное и полезное знакомство с интересными людьми; обогащение культурного мира; рассмотрение других точек зрения; практику в дискуссии; общение; осознание прочитанного; тренировку эмпатии; навигацию в мире книг; обмен книгами (бумажными и электронными); анализ и оценку информации (как мы можем применить опыт героев в жизни); подарок от организатора.
Организатор: Левченко Анна — психолог, человек читающий и анализирующий, опытный путешественник по человеческим мирам, как реальным, так и книжным. Запись — Анне в личные сообщения.
Когда: 8 июня в 17:00
Где: салон ювелирных изделий «Ринго» (ул. Республики, 48)
Стоимость: 500 рублей (до 7 июня), 700 рублей (8 июня)
Мастер-класс по китайской каллиграфии на выставке «Путь великого дракона» в окружении предметов восточного искусства XVIII-XX веков. Уникальная возможность почувствовать себя каллиграфом и насладиться прекрасными творениями китайских и японских мастеров. Мастер-класс проводит Чэнь Цзясюнь, член Всемирного Общества каллиграфов.
Когда: 8 июня в 18:00
Где: музей «Усадьба Колокольниковых» (ул. Республики, 20)
Стоимость: 800 рублей
Здесь для зрителей: работает кафе, для детей бесплатно работает аниматор, катание детей на лошадях и пони бесплатно, в продаже имеются программки. соревнований. Ну и просто приятно понаблюдать за красивыми лошадками. Желающие могут и платно покататься.
Когда: 9 июня в 13:00
Где: Тюменский ипподром (ул. Клары Цеткин, 59)
Вход свободный
Множество разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из «Мосигры» с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.
Когда: по воскресеньям с 14:00 до 17:00
Где: исторический парк «Россия — моя история» (ул. Орджоникидзе, 47)
Участие бесплатно
Уличный стиль одежды — особый вид уличной моды. Это неповторимое сочетание модных тенденций и собственного взгляда на стиль. В коллаборации стилистов, дизайнеров, визажистов, парикмахеров рождаются стильные и ультрамодные образы, которые будут представлены на импровизированной улице города LIBRTY.
Кто живет в этом городе? Стильные горожане, которые спешат на работу. Малыши и подростки, которые знают толк в моде. Юноши и девушки, которые следят за трендами. И даже леди преклонного возраста увлечены миром моды Хочешь быть в тренде? Тогда это шоу для тебя.
Когда: 9 июня в 17:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 250 рублей
Просмотр видеокассет в одноголосом переводе на VHS оборудовании с трансляцией на большой экран через проектор. В этот раз тебя ждёт каратэшный боевик «Смертельная Битва» («Мортал Комбат» | 1995 | режиссер Пол Андерсон). Фильм будет показан с ВХС-кассеты в классическом одноголосом переводе Юрия Сербина.
Когда: 9 июня в 19:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежня 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей