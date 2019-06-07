Бензин: Правительство РФ не планирует продлевать соглашение о заморозке цен

Заморозка цен на бензин в России продлевалась в октябре 2018 и марте 2019 года. Крупные госкорпорации должны были обеспечить топливом заправочные станции, увеличить на 3% поставки на внутреннем рынке и сохранять текущие цены на топливо. Соглашение заканчивается с 1 июля. Компании получили субсидии и компенсации из бюджета для выполнения данного соглашения.