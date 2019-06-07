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Бензин: Правительство РФ не планирует продлевать соглашение о заморозке цен

7 июня 2019, 11:33
Фото: pixabay.com
Дмитрий Козак не видит возможностей для продления соглашения о заморозке цен на бензин в России. Через месяц договорённости чиновников и топливных корпораций закончатся.

Данное заявление сделано на ПМЭФа. Он отметил, что «на сегодняшний день пока не видим предпосылок, чтобы их продлевать». Между тем, глава ЛУКОЙЛа не исключил возможности продления соглашения после 1 июля.

Заморозка цен на бензин в России продлевалась в октябре 2018 и марте 2019 года. Крупные госкорпорации должны были обеспечить топливом заправочные станции, увеличить на 3% поставки на внутреннем рынке и сохранять текущие цены на топливо. Соглашение заканчивается с 1 июля. Компании получили субсидии и компенсации из бюджета для выполнения данного соглашения.

На данный момент ФАС предлагает ввод требований для равномерной продажи бензина на биржах для регулирования цен.

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