Бензин: Правительство РФ не планирует продлевать соглашение о заморозке цен

Данное заявление сделано на ПМЭФа. Он отметил, что «на сегодняшний день пока не видим предпосылок, чтобы их продлевать». Между тем, глава ЛУКОЙЛа не исключил возможности продления соглашения после 1 июля.
Заморозка цен на бензин в России продлевалась в октябре 2018 и марте 2019 года. Крупные госкорпорации должны были обеспечить топливом заправочные станции, увеличить на 3% поставки на внутреннем рынке и сохранять текущие цены на топливо. Соглашение заканчивается с 1 июля. Компании получили субсидии и компенсации из бюджета для выполнения данного соглашения.
На данный момент ФАС предлагает ввод требований для равномерной продажи бензина на биржах для регулирования цен.