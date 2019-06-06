В 2018 году в России закрылись свыше 600 тыс. организаций

Эксперты FinExpertiza отмечают, что данный тренд продолжается в стране с 2016 года.
Тренд закрытия бизнеса в России объясняется общим снижением деловой коньюктуры, падением доходов населения и уровня покупательской способности. Предприниматели отмечают возросшую налоговую нагрузку на бизнес.
Отмечается, что рентабельность предприятий в России находится на критическом уровне и гораздо ниже учетной ставки для банков. Кадровый дефицит и высокая стоимость финансовых ресурсов замедляют преобразования в бизнесе и снижает конкурентоспособность.
Наибольший риск закрытия имеют фирмы связанные с общепитом, туризмом, логистикой, бытовыми услугами. Здесь отмечается высокая конкуренция.