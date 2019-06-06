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В 2018 году в России закрылись свыше 600 тыс. организаций

6 июня 2019, 14:33
Фото: pixabay.com
Свыше 600 тыс. организаций малого и среднего бизнеса закрылось в России по итогам 2018 года. Было открыто только 290 тыс. новых фирм.

Эксперты FinExpertiza отмечают, что данный тренд продолжается в стране с 2016 года.

Тренд закрытия бизнеса в России объясняется общим снижением деловой коньюктуры, падением доходов населения и уровня покупательской способности. Предприниматели отмечают возросшую налоговую нагрузку на бизнес.

Отмечается, что рентабельность предприятий в России находится на критическом уровне и гораздо ниже учетной ставки для банков. Кадровый дефицит и высокая стоимость финансовых ресурсов замедляют преобразования в бизнесе и снижает конкурентоспособность.

Наибольший риск закрытия имеют фирмы связанные с общепитом, туризмом, логистикой, бытовыми услугами. Здесь отмечается высокая конкуренция.

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#Новости#Экономика#Бизнес#Александр Мязин
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