Тюменцам напоминают: автомобильные шины складировать у контейнеров запрещено

Региональный оператор по обращению с ТКО занимается исключительно транспортировкой, сортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов. В соответствии с действующим законодательством отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью людей, работающих на погрузке, либо разгрузке контейнеров размещать запрещено. В том числе, если они могут повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению ТКО.