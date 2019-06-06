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Тюменцам напоминают: автомобильные шины складировать у контейнеров запрещено

6 июня 2019, 08:46
Фото: ООО «ТЭО»
Превращать контейнерную площадку в склад отслуживших свой век автомобильных покрышек запрещено. Об этом напоминает региональный оператор.
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Тюмень

Региональный оператор напоминает тюменцам о том, что выбрасывать и складировать автомобильные покрышки на контейнерных площадках запрещено. Данный вид отходов не относится к твердым коммунальным и подлежит специальной утилизации. Попытки размещения отработанных автошин вместе с ТКО являются нарушением действующих экологических норм и правил.

«Автомобильные покрышки относятся к промышленным отходам. Резина естественным путем практически не разлагается, при этом выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду. Сжигать ее также запрещено. Сдавать отработанные покрышки необходимо компаниям, которые профессионально занимаются их утилизацией», - подчеркнул генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Региональный оператор по обращению с ТКО занимается исключительно транспортировкой, сортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов. В соответствии с действующим законодательством отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью людей, работающих на погрузке, либо разгрузке контейнеров размещать запрещено. В том числе, если они могут повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению ТКО.

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