Тюменцам напоминают: автомобильные шины складировать у контейнеров запрещено

Региональный оператор напоминает тюменцам о том, что выбрасывать и складировать автомобильные покрышки на контейнерных площадках запрещено. Данный вид отходов не относится к твердым коммунальным и подлежит специальной утилизации. Попытки размещения отработанных автошин вместе с ТКО являются нарушением действующих экологических норм и правил.
«Автомобильные покрышки относятся к промышленным отходам. Резина естественным путем практически не разлагается, при этом выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду. Сжигать ее также запрещено. Сдавать отработанные покрышки необходимо компаниям, которые профессионально занимаются их утилизацией», - подчеркнул генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.
Региональный оператор по обращению с ТКО занимается исключительно транспортировкой, сортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов. В соответствии с действующим законодательством отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью людей, работающих на погрузке, либо разгрузке контейнеров размещать запрещено. В том числе, если они могут повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению ТКО.