Тоболяк купил «драгоценные» червонцы, но они оказались подделкой

Тоболяк обратился в полицию. Он рассказал, что на улице неизвестный предложил ему купить у него «червонцы Николая II из золота 900-й пробы». Потерпевший пояснил, что хотел переплавить их на коронки для зубов.
Они договорились о цене. Местный житель передал злоумышленнику 23 тысяч рублей, которые у него были, а также купил для него телефон в кредит за 68 тысяч рублей.
Чуть позже тоболяк захотел оценить стоимость монет, но специалист сказал, что они не представляют никакой ценности и сделаны из сплава недрагоценных металлов.
Полицейские ищут виновного.
Сотрудники полиции настоятельно не рекомендуют приобретать монеты и антикварные вещи у случайных знакомых. Копии монет настолько качественно изготовлены, что даже специалистам требуется немало времени, чтобы установить подделку.