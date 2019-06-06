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Тоболяк купил «драгоценные» червонцы, но они оказались подделкой

6 июня 2019, 07:00
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
В Тобольске местного жителя обманули на более 90 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему городу» добавили, что следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества со значительным ущербом.

Тоболяк обратился в полицию. Он рассказал, что на улице неизвестный предложил ему купить у него «червонцы Николая II из золота 900-й пробы». Потерпевший пояснил, что хотел переплавить их на коронки для зубов.

Они договорились о цене. Местный житель передал злоумышленнику 23 тысяч рублей, которые у него были, а также купил для него телефон в кредит за 68 тысяч рублей.

Чуть позже тоболяк захотел оценить стоимость монет, но специалист сказал, что они не представляют никакой ценности и сделаны из сплава недрагоценных металлов.

Полицейские ищут виновного.

Сотрудники полиции настоятельно не рекомендуют приобретать монеты и антикварные вещи у случайных знакомых. Копии монет настолько качественно изготовлены, что даже специалистам требуется немало времени, чтобы установить подделку.

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