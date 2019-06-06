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Кудрин и Силуанов хотят повысить ответственность МВД и судов за рост экономики России

6 июня 2019, 11:02
Фото: pixabay.com
Минфин и Счетная палата планируют изменения в МВД и судах страны. По словам Силуанова, качество работы системы нужно детально обсудить, а не просто обсуждать дело Baring Vostok.

По мнению глав Минфина и Счетной палаты, искать возможности роста экономики без детального обследования работы правоохранительных структур бессмысленно. Кудрин призвал проводить мониторинг судов и повышению кадрового потенциала судей.

Отмечается, что по различным опросам бизнесменов улучшить бизнес-климат в стране возможно после изменений в структурах чиновников и правоохранительных органов.

Для новых инвестиций нужно заниматься «доверием, климатом, который связан с работой нашей системы судебной, правоохранительной», - отметил Силуанов. Более того, он предлагает ввести KPI для правоохранительных органов. В данном случае силовики разделят ответственность за рост экономики.

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#Новости#Экономика#Суды#МВД#Александр Мязин#Политика
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