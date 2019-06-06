Кудрин и Силуанов хотят повысить ответственность МВД и судов за рост экономики России

Для новых инвестиций нужно заниматься «доверием, климатом, который связан с работой нашей системы судебной, правоохранительной», - отметил Силуанов. Более того, он предлагает ввести KPI для правоохранительных органов. В данном случае силовики разделят ответственность за рост экономики.