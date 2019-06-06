Корпорация РОСНАНО получила награду за оптимизацию бизнес-процессов в закупках

Компания изменила многие закупочные процедуры. Так, период согласования внесения изменений в план закупок было решено сократить с 20 дней до 1-2. Переход на электронный документооборот позволил сразу после согласования автоматически отправлять заявку в план закупок. Кроме того, исходные документы для инициаторов закупок привели к единообразию, а машинные и непрофильные действия автоматизировали. Об этом пишет inkazan.ru.
Соперниками РОСНАНО на проходящем впервые конкурсе «Лучшие закупочные практики 2018» были ПАО «Ростелеком», структурные подразделения ГК «Роскосмос», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Председатель Лиги профессиональных закупщиков Виктория Ягодкина уверена, что кейс РОСНАНО окажется полезен всем участникам Лиги, поскольку в российской индустрии нечасто происходит оптимизация процесса закупок при вовлечении всех подразделений большой корпорации.
В РОСНАНО будет изменена работа закупочной комиссии на базе платформы электронного Совета директоров. В будущем специалисты разработают и внедрят единую систему, которая объединит все IT-платформы и ресурсы, используемые в автоматизации закупок.
Директор по организации закупочной деятельности УК «РОСНАНО» Станислав Грузин сказал «спасибо» организаторам мероприятия за то, что они присудили победу компании и вручили ей награду. По словам Грузина, планомерная работа изо дня в день по совершенствованию закупочного процесса позволила РОСНАНО хорошо проявить себя в указанной номинации. Закупки – важная часть развития компании, которая является интернациональным технологическим инвестором, заявил директор.
После получения награды Станислав Грузин рассказал, что внутренняя система комплаенс-контроля способствует оптимизации закупочного процесса компании и помогает предупреждать коррупционные и иные злоупотребления, риски для репутации и приводит к улучшению привлекательности холдинга для инвесторов.