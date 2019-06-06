Корпорация РОСНАНО получила награду за оптимизацию бизнес-процессов в закупках

Директор по организации закупочной деятельности УК «РОСНАНО» Станислав Грузин сказал «спасибо» организаторам мероприятия за то, что они присудили победу компании и вручили ей награду. По словам Грузина, планомерная работа изо дня в день по совершенствованию закупочного процесса позволила РОСНАНО хорошо проявить себя в указанной номинации. Закупки – важная часть развития компании, которая является интернациональным технологическим инвестором, заявил директор.