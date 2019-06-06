«Иммунитет вечного свидетеля»: почему Герман Горбунцов стал неприкасаемым?

Но силовики не пытаются искать его, несмотря на все преступления, более того – привлекают к сотрудничеству. Как пишут «Новые известия», в 2011 году правоохранители завели на банкира уголовное дело по факту подделки банковских векселей. Горбунцов покинул страну, предварительно забрав все средства из своей финансовой организации, которая использовалась для «отмывания» денег. Тем не менее, злоумышленник лишился всех активов.