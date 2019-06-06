«Иммунитет вечного свидетеля»: почему Герман Горбунцов стал неприкасаемым?

Но силовики не пытаются искать его, несмотря на все преступления, более того – привлекают к сотрудничеству. Как пишут «Новые известия», в 2011 году правоохранители завели на банкира уголовное дело по факту подделки банковских векселей. Горбунцов покинул страну, предварительно забрав все средства из своей финансовой организации, которая использовалась для «отмывания» денег. Тем не менее, злоумышленник лишился всех активов.
Горбунцов считает, что его бизнес отобрали люди, приближенные к Кремлю. В качестве мести он стал перечислять средства в западный интернет-проект «Crime Russia», который пытается дискредитировать руководство РФ и отечественный бизнес.
В последние годы имя беглого банкира фигурирует в резонансных уголовных делах, где Горбунцов оказывается важным свидетелем. В 2018 году Генпрокуратура завела уголовное дело против Уильяма Браудера, который возглавлял фонд Hermitage Capital. По версии следствия, он создал преступную группировку и руководил ею. Потом оказалось, что Hermitage Capital вел финансовые дела с российскими и молдавскими банками, к которым имел отношение Горбунцов.
Беглый банкир причастен и к заказному убийству предпринимателя Александра Минеева, который был застрелен пять лет назад. Горбунцов прибрал к рукам активы убитого миллиардера, что бросает на него подозрение. Следователи выяснили, что банкир может знать неизвестные подробности дела о покушении на Александра Антонова. Уверительно, как искусно Горбунцов умеет избегать заслуженного наказания и оказываться свидетелем, который обменивает важные сведения на свободу.
Правоохранители собирались вызвать банкира на допрос по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, потому что Горбунцову мог быть известен человек, заказавший это преступление. Также банкир является главным свидетелем в деле полковника Дмитрия Захарченко, который был арестован в 2016 году по обвинению в коррупции.
Горбунцову удалось создать имидж ценного свидетеля и добиться того, что правоохранители обеспечили ему неприкосновенность. Силовики не трогают беглого банкира, забыв про его преступное прошлое, уголовное дело и плохую репутацию
Банкир избегает ответственности, поскольку считается «важным свидетелем». Российскому правосудию нужны такие свидетели, потому что для них нет ничего «святого»: они готовы «закладывать» друзей и бизнес-партнеров, лишь бы их не трогали. Однако этот иммунитет не вечен, и когда-нибудь Горбунцов предстанет перед судом.