Горный университет может стать площадкой для Национального центра цифровизации

Ранее, в 2017 году о реализации проекта цифровизации в России договорились Александр Шохин и член Правления Восточного комитета немецкой экономики Роланд Буш. Тогда же было решено подключить к проекту компании Siemens, Bosch, Porsche, Ростелеком, ТМК, Ростех. В ходе встречи с ректором Горного университета Шохин положительно оценил перспективы сотрудничества с вузом с целью ускорения цифровизации российской экономики.