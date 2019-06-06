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Горный университет может стать площадкой для Национального центра цифровизации

6 июня 2019, 20:41
Фото: spmi.ru
В ходе Петербургского международного экономического форума состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и ректора Горного университета Владимира Литвиненко.

Темой для обсуждения стало создание и запуск на базе вуза центра по цифровизации в сырьевом секторе.

Как сообщает "Форпост", площадкой для реализации проекта может стать университетский учебно-научного центр Schneider Electric.

Ранее, в 2017 году о реализации проекта цифровизации в России договорились Александр Шохин и член Правления Восточного комитета немецкой экономики Роланд Буш. Тогда же было решено подключить к проекту компании Siemens, Bosch, Porsche, Ростелеком, ТМК, Ростех. В ходе встречи с ректором Горного университета Шохин положительно оценил перспективы сотрудничества с вузом с целью ускорения цифровизации российской экономики.

Глава Союза промышленников подчеркнул, что видит большие перспективы для реализации проекта.

Горный университет уже имеет определенные наработки в цифровизации сырьевого, горнорудного комплекса. Вуз сотрудничает с российскими и зарубежными предприятиями.

Заместитель главного исполнительного директора, член правления французской энергомашиностроительной корпорации Эммануэль Бабо также положительно оценил предложение создать центр цифровизации на базе вуза, поскольку имеющееся лучшее оборудование и программные решения, разработанные Schneider Electric позволяют повышать уровень образовательных программ для студентов и курсов повышения квалификации.

По завершению встречи, Александр Шохин резюмировал, что Горный университет с большой долей вероятности будет выбран в качестве базы для реализации проекта, этому способствует не только динамика развития самого вуза, но и личность Владимира Литвиненко.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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