nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четыре девушки пострадали при раздаче нескольких тонн бургеров от Тимати в Тюмени

6 июня 2019, 13:37
Фото: ВКонтакте
В Тюмени горожане заявляют о давке при раздаче бесплатных бургеров от Тимати. Всего пострадало четыре девушки.

Несколько сотен человек пришли на Цветной бульвар в Тюмени, чтобы увидеть как Тимоти готовит и раздает бургеры на открытии кафе Black Star Burger. Многие хотели получить их из рук певца, в результате возникла давка. В толпе стало плохо четырем девушкам. Их препроводили в карету скорой помощи, которая дежурила неподалеку. Одна из них была беременна.

Мероприятие началось в 16:00, но Тимати прибыл к 17:20. В это время выступали ведущие и местные артисты, которые зазывали молодых людей. На мероприятии для пришедших было приготовлено несколько тонн мяса.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, на мероприятии дежурят врачи. Возможно, что обратившихся за помощью будет немного больше.

Материалы по теме
Тюмень в лидерах падения «индекса бургера», потеряв за несколько месяцев 18%
#Новости#Инцидент#Мясо#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25