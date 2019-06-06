Четыре девушки пострадали при раздаче нескольких тонн бургеров от Тимати в Тюмени

Несколько сотен человек пришли на Цветной бульвар в Тюмени, чтобы увидеть как Тимоти готовит и раздает бургеры на открытии кафе Black Star Burger. Многие хотели получить их из рук певца, в результате возникла давка. В толпе стало плохо четырем девушкам. Их препроводили в карету скорой помощи, которая дежурила неподалеку. Одна из них была беременна.
Мероприятие началось в 16:00, но Тимати прибыл к 17:20. В это время выступали ведущие и местные артисты, которые зазывали молодых людей. На мероприятии для пришедших было приготовлено несколько тонн мяса.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, на мероприятии дежурят врачи. Возможно, что обратившихся за помощью будет немного больше.