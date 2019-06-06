Акция компании «Россети» впервые преодолела ценовую планку в 1,3 рубля

Одна акция «Россетей» впервые подорожала до 1 рубля 30 копеек, а в пиковом момент ее цена поднялась до 1,32 рубля. Такой результат является рекордным за все время торгов компании.

Вероятно, взлет стоимости акций объясняется реакцией рынка на совместную работу менеджмента компании и регулирующих органов, которые направляют усилия на совершенствование нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики и работы электросетевого комплекса, чтобы улучшить производственные и, соответственно, финансовые результаты, пишут “Новые известия”. Сообщество инвесторов поддерживает работу компании по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», в соответствии с которой предполагается вкладывать средства в новейшие технологии и развивать дополнительные внетарифные сервисы, что должно благоприятно отразиться на выручке ГК «Россети».