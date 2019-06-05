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В России растет производство сыров на 10% и экспорт молока в Китай

5 июня 2019, 11:50
Фото: pixabay.com
За первые 4 месяца 2019 года в России отмечен рост производства сыров до 158 тыс. тонн. Это почти на 10% больше прошлогодних показателей.

Между тем в стране снижается отпуск сырных продуктов. Молокосодержащие изделия с заменителем жира за этот же период времени произвели 57 тыс. тонн. Реализация уменьшилась на 7%. Подобное снижение произошло впервые за 7 лет.

В отчетах Минсельхоза уточняется, что в стране увеличивается производство творога, йогуртов. В России, по мнению чиновников, начинают формироваться другие потребительские предпочтения.

Между тем в УрФО отмечен рост цен на овощи, и молоко. Специалисты отмечают, что натуральные продукты идут на экспорт в Китай и Европу, что усиливает их дефицит. Больше всего за последнее время подорожали лук и капуста. Молоко выросло в цене на 10-15%, но в 2019 году данная тенденция продолжится.

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#Новости#Молоко#Сыры#Александр Мязин#Экономика
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