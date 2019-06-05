В России растет производство сыров на 10% и экспорт молока в Китай

Между тем в УрФО отмечен рост цен на овощи, и молоко. Специалисты отмечают, что натуральные продукты идут на экспорт в Китай и Европу, что усиливает их дефицит. Больше всего за последнее время подорожали лук и капуста. Молоко выросло в цене на 10-15%, но в 2019 году данная тенденция продолжится.