В России растет производство сыров на 10% и экспорт молока в Китай

Между тем в стране снижается отпуск сырных продуктов. Молокосодержащие изделия с заменителем жира за этот же период времени произвели 57 тыс. тонн. Реализация уменьшилась на 7%. Подобное снижение произошло впервые за 7 лет.
В отчетах Минсельхоза уточняется, что в стране увеличивается производство творога, йогуртов. В России, по мнению чиновников, начинают формироваться другие потребительские предпочтения.
Между тем в УрФО отмечен рост цен на овощи, и молоко. Специалисты отмечают, что натуральные продукты идут на экспорт в Китай и Европу, что усиливает их дефицит. Больше всего за последнее время подорожали лук и капуста. Молоко выросло в цене на 10-15%, но в 2019 году данная тенденция продолжится.