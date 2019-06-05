Тюменский омбудсмен заявил о победе над детским шоплифтингом и «синим китом»

«Связано это прежде всего с уходом в сферу информационную — через интернет, и с правовой неосведомленностью детей, которых взрослые вовлекают, мотивируя тем, что „ты маленький и тебе ничего не будет“. У нас есть примеры — заключают договоры на распространение лекарственных средств. И конечно, самое важное — это материальное вознаграждение. Когда ребенку предлагают пять тысяч в день. А столько мама и папа не зарабатывают», — пояснил он.