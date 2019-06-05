Тюменский омбудсмен заявил о победе над детским шоплифтингом и «синим китом»

Чиновник также отметил, что в 2018 году снизились показатели по детской и по подростковой преступности. Однако сразу же добавил – окончательно победить ее не удалось. Но подчеркнул, что есть методы борьбы.
«Например, в 2017 году выстрелил шоплифтинг [магазинные кражи, — прим.ред.]. Мы сумели справиться с этой историей. С всплеском детской беды в связи с „синими китами“, но это не значит, что не появятся новые модные увлечения, распространяемые через информационную среду», — сказал Степанов.
При этом, по его словам, беспокоит увеличение количества несовершеннолетних, вовлекаемых в среду распространения наркотиков.
«Связано это прежде всего с уходом в сферу информационную — через интернет, и с правовой неосведомленностью детей, которых взрослые вовлекают, мотивируя тем, что „ты маленький и тебе ничего не будет“. У нас есть примеры — заключают договоры на распространение лекарственных средств. И конечно, самое важное — это материальное вознаграждение. Когда ребенку предлагают пять тысяч в день. А столько мама и папа не зарабатывают», — пояснил он.
Степанов добавил, что соблазн чаще всего побеждает. Он рассказал, что работа по правовому просвещению идет совместно с правоохранительными органами и другими ведомствами.