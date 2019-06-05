Роспотребнадзор: защитник населения или нападающий на бизнес?

Глава ведомства описывает работу структуры как реакцию на угрозы, которые ещё не наступили и реакцию на жалобы населения.
РПН проводит исследования качества продуктов в России, работы торговых точек, безопасность продукции производителей, проверку деятельности юрлиц работающих с детьми. Недавно ведомство заявило, что 22% молочной продукции в стране – фальсификат, но не стало подробно рассказывать о производителях, которые нарушают нормы производства.
Между тем в прессе всё чаще появляются сообщения о коррупции в ведомстве. Бизнес платит за отмену проверок или за снижение штрафов.
Одним из последних нововведений РПН – отмена домашней еды в школах. Чиновники ведомства сослались на неизвестность соблюдения норм при приготовлении пищи в дома. Это решение вызвало бурю негативных эмоций родителей.
Вызывают вопросы и по поводу проверок. Для организации работы детских лагерей необходимо выполнить 51 тыс. рекомендаций, но реально ли их хотя бы прочитать? Несоблюдение правил ведет к штрафам и это касается магазинов и кафе, где тоже действуют сотни требований. В результате мы получаем избыточное давление и множество правил, которые сложно выполнить и даже узнать о них.