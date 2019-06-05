Роспотребнадзор: защитник населения или нападающий на бизнес?

Вызывают вопросы и по поводу проверок. Для организации работы детских лагерей необходимо выполнить 51 тыс. рекомендаций, но реально ли их хотя бы прочитать? Несоблюдение правил ведет к штрафам и это касается магазинов и кафе, где тоже действуют сотни требований. В результате мы получаем избыточное давление и множество правил, которые сложно выполнить и даже узнать о них.