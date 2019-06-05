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Роспотребнадзор: защитник населения или нападающий на бизнес?

5 июня 2019, 10:23
Фото: 1Mi
В России действия Роспотребнадзора вызывают двойственные ощущения. С одной стороны это ведомство следит за здоровьем населения. Другая сторона его работы - давление на бизнес.

«Новые Известия» попытались выяснить, какие еще цели выполняет РПН.

Глава ведомства описывает работу структуры как реакцию на угрозы, которые ещё не наступили и реакцию на жалобы населения.

РПН проводит исследования качества продуктов в России, работы торговых точек, безопасность продукции производителей, проверку деятельности юрлиц работающих с детьми. Недавно ведомство заявило, что 22% молочной продукции в стране – фальсификат, но не стало подробно рассказывать о производителях, которые нарушают нормы производства.

Между тем в прессе всё чаще появляются сообщения о коррупции в ведомстве. Бизнес платит за отмену проверок или за снижение штрафов.

Одним из последних нововведений РПН – отмена домашней еды в школах. Чиновники ведомства сослались на неизвестность соблюдения норм при приготовлении пищи в дома. Это решение вызвало бурю негативных эмоций родителей.

Вызывают вопросы и по поводу проверок. Для организации работы детских лагерей необходимо выполнить 51 тыс. рекомендаций, но реально ли их хотя бы прочитать? Несоблюдение правил ведет к штрафам и это касается магазинов и кафе, где тоже действуют сотни требований. В результате мы получаем избыточное давление и множество правил, которые сложно выполнить и даже узнать о них.

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