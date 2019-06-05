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Posted 5 июня 2019, 10:25

Published 5 июня 2019, 10:25

Modified 20 октября 2022, 03:27

Updated 20 октября 2022, 03:27

Результаты ЕГЭ можно будет проверить ВКонтакте с помощью VK Mini Apps

5 июня 2019, 10:25
Сюжет
Вконтакте
ВКонтакте появился сервис, который поможет школьникам узнать результаты Единого государственного экзамена прямо в VK.

«Результаты ЕГЭ» создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С помощью приложения пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена. Сервис использует информацию с портала Единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте. Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями ВКонтакте.

Приложение «Результаты ЕГЭ» доступно в каталоге сервисов в мобильном приложении VK, а также по ссылке: vk.com/ege_app

ВКонтакте обновила платформу сторонних приложений: с помощью VK Mini Apps (ранее называлась VK Apps) разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и работают прямо ВКонтакте. Приложения помогают изучать ПДД, получать кешбэк за покупки, приобретать горящие туры, искать работуи многое другое. Сервисы, которые прошли проверку Команды ВКонтакте, доступны в каталоге — он размещён в пятой вкладке приложения VK, в меню «Сервисы».

#Ирина Швецова#Общество#Тюмень#Новости#ЕГЭ#Соцсети#Вконтакте
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