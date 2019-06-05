Из детского сада №112 в Тюмени эвакуировали 106 детей. Замкнула электропроводка

В Тюмени до конца недели синоптики обещают сильный ветер до 18 метров в секунду и сильные дожди. Предполагается, что за это время выпадет около 12 мм осадков. Дожди прекратятся только в воскресенье. Температура воздуха в дневное время составит + 14 + 16 градусов. Синоптики ожидают, что самое неблагоприятная погода нас ждёт в пятницу и субботу.