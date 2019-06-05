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Из детского сада №112 в Тюмени эвакуировали 106 детей. Замкнула электропроводка

5 июня 2019, 12:07
Фото: pixabay.com
Руководство детского садика № 112 приняло решение эвакуировать 106 детей из-за замыкания в электропроводке. Инцидент произошел 5 июня на улице Волгоградской, 16.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что воспитатели садика организованно вывели детей, чтобы избежать возможных последствий высокого напряжения. Проводка не загорелась. На место ЧП прибыли пожарные. Пострадавших нет.

Два месяца назад в детском саду на улице Ватутина воспитатели вывели на улицу сотни детей из-за задымления в помещении.

В Тюмени до конца недели синоптики обещают сильный ветер до 18 метров в секунду и сильные дожди. Предполагается, что за это время выпадет около 12 мм осадков. Дожди прекратятся только в воскресенье. Температура воздуха в дневное время составит + 14 + 16 градусов. Синоптики ожидают, что самое неблагоприятная погода нас ждёт в пятницу и субботу.

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#Новости#МЧС#Детские сады#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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