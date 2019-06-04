Время босоножек: как выбрать идеальную пару

Крайне важно - качество пошива обуви. Во время примерки обратите внимание на швы, как они прострочены, не торчат ли нитки или кусочки кожи. Всё это может негативно сказаться на ваших ножках: натопши и мозоли в летний сезон вам точно не нужны. Если какие-то дефекты все-таки нашлись, попросите поменять пару или прогуляйтесь до другого магазина. Если у вас в городе ограниченный выбор, попробуйте воспользоваться интернетом. На сайте платформы buykers.com, которая предоставляет скидки на целый ряд разнообразных товаров, всегда есть, на что посмотреть.