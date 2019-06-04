Время босоножек: как выбрать идеальную пару

Как выбрать правильную и идеальную пару босоножек, которые сядут четко по ножке, будут удобными и послужат не один сезон? Попытаемся разобраться.
Правило №1
Важно подобрать именно ваш размер. Бывает так, что вы покупаете 37 размер одной фирмы, а у другой подходит только 38. Это не повод расстраиваться, а стимул померить все возможные варианты. Некоторые специалисты советуют сначала измерить длину стопы и ориентироваться именно по ней. Это можно сделать дома, а в магазин прийти уже подготовленными.
Правило №2
Обратите особое внимание на материал, из которого изготовлена приглянувшаяся вам пара. Летняя обувь должна быть сделана из натуральной и мягкой кожи. Если же внутренний и наружный материал отличаются, та ткань, которая напрямую соприкасается с кожей, должна быть натуральной. Это касается всех частей обуви, ремешков, в том числе. Все это поможет избежать мозолей и дискомфорта при носке. Кроме того, некоторые виды материала или их пропитка может вызвать аллергическую реакцию, особенно летом, когда нога потеет.
Правило №3
Крайне важно - качество пошива обуви. Во время примерки обратите внимание на швы, как они прострочены, не торчат ли нитки или кусочки кожи. Всё это может негативно сказаться на ваших ножках: натопши и мозоли в летний сезон вам точно не нужны. Если какие-то дефекты все-таки нашлись, попросите поменять пару или прогуляйтесь до другого магазина. Если у вас в городе ограниченный выбор, попробуйте воспользоваться интернетом. На сайте платформы buykers.com, которая предоставляет скидки на целый ряд разнообразных товаров, всегда есть, на что посмотреть.
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Правило №4
В основном комфорт при ходьбе зависит от высоты и типа каблука, если, конечно, он есть. Считает, что выше 5 см он быть не должен. Это, в сумме с удобной колодкой, обеспечивает максимальную устойчивость модели и легкость походки. Оптимально, если у вас в гардеробе есть разные варианты на все возможные случаи: без каблука, на небольшом каблуке или платформе.
Правило №5
Учитывайте особенности строения ноги. Например, обладательницам широкой стопы рекомендуют носить босоножки с закрытыми боковинами. Если пальчики у девушки разной длины, стоит выбирать модели с маленьким отверстием на носу, за которым скроются все необходимые дефекты. Если у женщины коротки ножки и широкая щиколотка, ситуацию исправят ремешки и ленты, обвивающие лодыжку, а также высокий каблук. Но важно знать меру – чем выше каблук, тем больше шансов заработать вывих.
Правило №6
Не поддавайтесь на провокации продавцов в магазинах. Если вам не удобно в выбранной паре, шансы, что она сядет по ноге минимальны. Чуть-чуть поменять форму может только кожа. Если перед вами кожзам и он вам не подошел, значит, это не ваша пара, надо искать альтернативу.