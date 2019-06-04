В Тюмени отмечен первый случая заражения клещевым энцефалитом

В целом ситуация с энцефалитом не превышает средних значений по сравнению с прошлыми годами. Врачи рекомендуют чаще обследовать друг друга на предмет нахождения клещей после посещения парков, лесной местности. В случае подозрений на укус следует обратиться в инфекционную больницу. В Тюмени крупные зоны отдыха и открытые зеленые территории обработаны на площади 5,2 тыс. га. Более того, некоторые территории проверят повторно этим летом.