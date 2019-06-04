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В Тюмени отмечен первый случая заражения клещевым энцефалитом

4 июня 2019, 13:04
Фото: pixabay.com
В Тюмени 3 июня отмечен первый заболевший клещевым энцефалитом. В Роспотребнадзоре с начала сезона исследованы тысячи клещей. Только в 11 случаях обнаружен антиген опасного заболевания.
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Тюмень

Пациент получил экстренную профилактику иммуноглобулином.

Специалисты рекомендуют всем, кто часто находится на природе или планирует выезд за пределы города этим летом пройти вакцинацию.

В целом ситуация с энцефалитом не превышает средних значений по сравнению с прошлыми годами. Врачи рекомендуют чаще обследовать друг друга на предмет нахождения клещей после посещения парков, лесной местности. В случае подозрений на укус следует обратиться в инфекционную больницу. В Тюмени крупные зоны отдыха и открытые зеленые территории обработаны на площади 5,2 тыс. га. Более того, некоторые территории проверят повторно этим летом.

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#Новости#Клещевой энцефалит#Клещи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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