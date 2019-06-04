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Школьники Тобольска присоединились к акции, посвященной дорожной безопасности

4 июня 2019, 05:01
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В Тобольске автоинспекторы совместно со школьниками провели на федеральной трассе акцию, посвященную дорожной безопасности. Поводом для нее стали наступающие летние каникулы.
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Дети

В областной Госавтоинспекции напомнили, что в период отпусков увеличивается поток транспорта на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, а долгое нахождение за рулем, усталость и несоблюдение ПДД водителями приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Инспектора ГИБДД совместно с детьми рассказывали водителям о правилах безопасности на дорогах, а также вручили им профилактические памятки.

Кроме того, на школьном автобусе были размещены плакаты, информирующие взрослых о необходимости использования детских автокресел.

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