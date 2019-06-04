Школьники Тобольска присоединились к акции, посвященной дорожной безопасности

В областной Госавтоинспекции напомнили, что в период отпусков увеличивается поток транспорта на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, а долгое нахождение за рулем, усталость и несоблюдение ПДД водителями приводят к дорожно-транспортным происшествиям.