Под давлением: подозреваемый по делу Филатова отказался от показаний

В течение четырех лет суд рассматривает дело пятерых белгородских энергетиков: Александра Пивоварова, Виктора Филатова, Станислава Милькина, Алексея Зеленского и Павла Тищенко. Все эти годы они находятся в СИЗО. Их дело связано с событиями 2008-2010 годов. Об этом сообщают «Новые известия».
Десять лет назад «МРСК Центра» и компания «Корпоративные сервисные системы» подписали сервисные договоры, а спустя три года руководство «МРСК Центра» обвинили белгородских предпринимателей-энергетиков в том, что они якобы вывели из их компании 240 миллионов рублей по аутсорсинговым договорам.
На днях один из фигурантов дела Станислав Милькин объявил, что отказывается от своих показаний, поскольку дал их под давлением правоохранителей и топ-менеджеров «МРСК Центра», которые в 2013 году угрожали ему. Милькин сообщил имена тех, кто шесть лет назад принуждал его дать показания против Макарова и Филатова, следил за ним, а потом принудительно увез в Москву в сопровождение спецслужб.
По словам Милькина, директор по IT «МРСК Центра» Андрей Дудин обещал в обмен на показания обеспечить ему свободу.
Когда Милькин был доставлен в Москву, с ним встретился заместитель гендиректора «МРСК Центра» Куранов. Он заявил, что ему нужно здание, расположенное в Белгороде, но некие люди не хотят его отдавать. Имелось в виду здание, принадлежащее ОАО «КорсСис», которое арендует филиал «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и сейчас оно находится под арестом до решения суда.
Важной фигурой в этом деле является Олег Жуков. В 2017 году его предприятие ООО «ТМ Дефенс» подписало контракт с ПАО «МРСК Центра», чтобы оказать энергетической компании юридические и консультационные услуги на сумму 23 миллиона рублей. В суде по делу предпринимателей-энергетиков Жуков защищает интересы «МРСК Центра» и выступает против аутсорсинга, хотя ранее заключенный контракт с его фирмой является аутсорсингом.
Милькин добавил, что в 2013 году на принудительных «встречах» присутствовали не только представители пострадавшего «МРСК Центра», но и сам Жуков.
Пока идет суд, сторона обвинения пытается выставить ситуацию таким образом, что средства были похищены организованным преступным сообществом. В 2013 году был составлен рапорт, в котором сообщалось о признаках преступления. Однако в документе были настолько размытые формулировки, что повесить обвинение можно было на любого человека. Несмотря на то, что тогда дело закрылось, оно получило продолжение в 2015 году на новом витке и с новым кругом обвиняемых.
В защиту белгородских предпринимателей высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, обвиняемые пострадали от незаконного уголовного преследования. Омбудсмен пообещал следить за этим делом. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконность длительного задержания Филатова, однако это не изменило ситуацию.
Как правило судья чаще всего учитывает первые, а не последующие показание обвиняемых. В настоящее время любое публичное мнение может рассматриваться как попытка давления на суд. Но на что остается надеяться белгородским энергетикам, если они сидят в следственном изоляторе уже четыре года, а ход дела похож на рейдерский захват?