Под давлением: подозреваемый по делу Филатова отказался от показаний

На днях один из фигурантов дела Станислав Милькин объявил, что отказывается от своих показаний, поскольку дал их под давлением правоохранителей и топ-менеджеров «МРСК Центра», которые в 2013 году угрожали ему. Милькин сообщил имена тех, кто шесть лет назад принуждал его дать показания против Макарова и Филатова, следил за ним, а потом принудительно увез в Москву в сопровождение спецслужб.