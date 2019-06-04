На расчистку озера Алебашево потратят миллионы рублей

Из документов к заявке следует, что подрядчик будет обязан приступить к работам сразу, как выиграет торги. Аукцион назначен на 24 июня.
Организация, которая возьмется за работы, будет обязана до 31 августа 2021 года расчистить всю акваторию озера в 42 гектара, которая, как следует из документов, сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.
Средства на расчистку выделили из бюджета Тюменской области, а также из федерального, которые предоставляются в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.
В настоящее время водная поверхность озера Алебашево практически полностью покрыта плавающей растительностью (ряской и многокоренником), на открытой акватории наблюдаются скопления мусора, поясняется в документах к закупке.